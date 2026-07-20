Muere un joven en Sonseca (Toledo) mientras veía la final del Mundial en una plaza

Los detalles El joven, de unos 20 años, comenzó a sufrir convulsiones mientras veía el partido. Se intentó reanimar al joven, pero falleció en el lugar.

Un joven de unos 20 años falleció este domingo mientras veía un partido del Mundial en una plaza de Sonseca, Toledo. El suceso ocurrió alrededor de las 23:16 horas, cuando comenzó a sufrir convulsiones. A pesar de los esfuerzos de la Policía Local, la Guardia Civil, una UVI y el médico de urgencias, el joven no pudo ser reanimado. La autopsia esclarecerá las causas de su muerte. El Ayuntamiento de Sonseca ha decretado tres días de luto oficial, con banderas a media asta, y ha expresado sus condolencias a la familia y amigos del fallecido.

Un joven de unos 20 años ha fallecido este domingo mientras veía el partido del Mundial en una plaza de la localidad toledana de Sonseca, que ha decretado tres días de luto oficial por el suceso.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a la agencia EFE de que sobre las 23:16 horas de este domingo se recibió un aviso de que en la plaza de la Virgen de Sonseca un chico de unos 20 años había comenzado a sufrir convulsiones. En el lugar había efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil y también se desplazaron una UVI y el médico de urgencias, que intentaron reanimar al joven, pero falleció en el lugar. La autopsia determinará las causas de la muerte de este chico.

Tras el suceso, el Ayuntamiento de Sonseca ha decretado tres días de luto oficial, según ha informado a través de sus redes sociales. Según un decreto firmado por la Alcaldía de Sonseca, los días de luto comienzan este lunes y se prolongarán hasta el miércoles "como muestra del dolor compartido por este triste acontecimiento".

Asimismo, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta en señal de duelo. El Ayuntamiento, en nombre de todo el municipio, ha trasladado sus más sinceras condolencias y todo su cariño a la familia y amigos del chico fallecido.

Esta se suma a la muerte de un adolescente, de 13 años, cuando celebraba la victoria de España en una fuente de Ciudad Rodrigo (Salamanca). El incidente tuvo lugar en la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, que se derrumbó cuando los jóvenes celebraban la Copa del Mundo. Otro menor también resultó herido, con una fractura en la pierna, que ha sido trasladado al hospital de Salamanca.

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