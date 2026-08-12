El momento en el que detienen a un ladrón tras robar un reloj de 350.000 euros a un turista delante de un policía de la secreta en Barcelona

Beatriz de Vicente analiza el robo de un reloj de 350.000 euros a un turista en Barcelona: "Son sujetos especialistas que buscan y saben perfectamente lo que está robando".

Un ladrón ha robado un reloj de 350.000 euros a un turista que paseaba por las calles de Barcelona. En concreto, un agente de guardia urbana fuera de servicio ha sido el que se ha dado cuenta que había otros agentes corriendo tras este sujeto, quien, en ese momento no llevaba nada en las manos. La persecución, en la que también ha participado el propio turista afectado, ha tenido lugar en una zona muy céntrica de Barcelona, el barrio gótico.

Pese a no llevar nada en las manos, cuando le han cacheado han descubierto el lujoso reloj. Finalmente, como se ve en el vídeo, el ladrón ha acabado en el suelo detenido mientras llegaban el resto de los detenidos. "Son sujetos especialistas que buscan y saben perfectamente lo que está robando", explica Beatriz de Vicente en el plató de Más Vale Tarde, que destaca que los ladrones se deberían dar cuenta de que "el centro está monitorizado por cámaras y agentes para garantizar la seguridad ciudadana".

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