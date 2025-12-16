El cadáver de una ballena de 30 toneladas permanece varado en el puerto de A Coruña

Los detalles El puerto de Oza mantiene activado un amplio dispositivo para retirar el cadáver de una ballena de 21 metros y 30 toneladas, hallada muerta el sábado frente a O Portiño. El tamaño del animal obliga a usar grúas y a su despiece.

El puerto de Oza ha desplegado un dispositivo técnico para izar el cadáver de una ballena de 21 metros y 30 toneladas, hallada muerta frente a la costa de O Portiño. Dos grandes grúas trasladan al cetáceo a la parte superior de la rampa, donde se procederá a su despiece y toma de muestras para esclarecer las causas de su muerte. El Centro de Estudos de Mamíferos Mariños (CEMMA) realizará los análisis. Se trata de un macho de ballena común, de dimensiones inusuales en Galicia. Las causas del fallecimiento pueden no esclarecerse debido a la rápida descomposición interna del animal.

El puerto de Oza ha amanecido este martes con un amplio dispositivo técnico desplegado para izar el cadáver de una ballena de 21 metros de longitud y cerca de 30 toneladas de peso, hallada muerta y flotando frente a la costa de O Portiño el pasado sábado.

La enorme envergadura del animal ha obligado a recurrir a dos grandes grúas, que trabajan para trasladarlo hasta la parte superior de la rampa en la que permanece varado desde su llegada a puerto. Una vez fuera del agua, se procederá al despiece del cuerpo y a la toma de muestras con el fin de facilitar su posterior transporte y tratar de esclarecer las causas de su muerte.

El Centro de Estudos de Mamíferos Mariños (CEMMA) será el encargado de realizar los análisis. Tras la recogida de muestras, el cadáver será cortado para poder ser trasladado en dos camiones debido a su tamaño.Según explicó Uxía Vázquez, técnica de la entidad, en el programa 'Voces de A Coruña' de Radio Voz, se trata de un macho de ballena común de dimensiones poco habituales en las costas gallegas. "Las últimas que aparecieron en nuestras costas eran ejemplares de entre 15 y 19 metros. Aunque parezca que solo hay dos metros de diferencia, eso supone muchas toneladas más de peso", señaló.

A simple vista, determinar las causas del fallecimiento resulta imposible y no se descarta que tampoco puedan esclarecerse tras los análisis. "Son animales tan grandes que la descomposición interna comienza antes que en los más pequeños, debido al calor que conservan en el interior del cuerpo. Los tejidos se degradan muy rápido y, en muchas ocasiones, no nos permiten saber qué fue lo que ocurrió", explicó la especialista.

Durante el despiece se buscarán posibles indicios de colisiones con embarcaciones, una de las causas más habituales de muerte en estos animales, así como la presencia de plásticos u otros restos.

