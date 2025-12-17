Detienen en Reus a un joven y un menor por falsos avisos al 112 y lanzar objetos a policías

Los detalles Los dos detenidos, que están acusados de un delito de desórdenes públicos y otro por atentado a agentes de la autoridad, acumulan más de media docena de antecedentes por delitos patrimoniales.

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Reus a un joven de 19 años y a un menor por realizar falsas alertas al teléfono de Emergencias 112, lo que obligó a movilizar a la Policía por incidentes inexistentes. Los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre en el barrio Gaudí, donde los agentes eran recibidos con el lanzamiento de objetos. Los detenidos, acusados de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, tienen antecedentes por delitos patrimoniales. Tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad con cargos. Además, una mujer de 20 años está siendo investigada por su posible implicación en estos sucesos.

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Reus (Tarragona) a un joven de 19 años y a un menor de edad por falsos avisos al teléfono de Emergencias 112, los cuales obligaron a activar a la Policía por incidentes inexistentes, como agresiones o incendios, y, una vez en el lugar, lanzar objetos a los agentes.

Según informan los Mossos d'Esquadra en un comunicado, entre los meses de septiembre y octubre los dos detenidos realizaron una quincena de falsas alertas al 112 en el barrio Gaudí de Reus.

Los dos detenidos, que están acusados de un delito de desórdenes públicos y de otro por atentado a agente de la autoridad, acumulan más de media docena de antecedentes por delitos patrimoniales, y tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad con cargos con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

Además de estos dos jóvenes, que fueron arrestados el pasado lunes día 15, hay también una mujer de 20 años investigada por estos hechos.

Entre el 7 de septiembre y el 20 de octubre, el 112 recibió una serie de llamadas solicitando la presencia policial en el bario Gaudí de Reus, lo que obligó a activar de manera urgente varias dotaciones policiales.

Una vez en el lugar, los agentes eran recibidos con el lanzamiento de petardos y objetos contundentes, como piedras. Después, la Policía comprobaba que los hechos por los cuales habían sido alertados eran falsos: los detenidos avisaban de diferentes incidentes falsos, como agresiones, peleas, intentos de ocupaciones, incendios, personas que causaban inseguridad en el barrio e, incluso, un caso de violencia machista.

Los detenidos realizaban las llamadas al 112 a última hora de la tarde, de noche o de madrugada, nueve de ellas desde el mismo número de teléfono y el resto con numeraciones diferentes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.