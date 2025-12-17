Dos detenidos y cinco investigados por estafar a 85 ancianos fingiendo ser técnicos de luz

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Los detalles Según ha informado la Guardia Civil, el grupo criminal actuaba en varias comunidades: Aragón, Castilla la Mancha, Castilla León, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Lugacoll', tal como ha informado en una nota de prensa, ha detenido a dos personas e investigado a otras cinco por estafar, hurtar y robar con el método del falso revisor de la luz a 85 personas mayores. El grupo criminal actuaba en Aragón, Castilla la Mancha, Castilla León, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.

La investigación comenzó con la denuncia de dos personas mayores el pasado mes de febrero, ha informado la Guardia Civil. La primera víctima explicó que dos hombres le habían abordado por la calle diciéndole que eran técnicos de una compañía eléctrica y que ya habían hablado con su hija para cambiar el contador de la luz.

Le acompañaron a su casa y le pidieron 900 euros por ese supuesto cambio de contador. Al no tener ese dinero en efectivo, le ofrecieron pagar con un datáfono, que resultó ser solo un engaño para obtener el código PIN de la tarjeta que después le sustrajeron al descuido. Posteriormente, los investigados sacaron 1.200 euros en efectivo en un cajero.

Por su parte, el segundo denunciante se encontraba en su domicilio cuando un hombre se presentó diciendo ser técnico de la compañía de la luz. En ese caso, le informaron de que al día siguiente le iban a cambiar el contador de la luz y que tenía que pagar 900 euros en ese mismo momento.

Abrumado por la amenaza del corte de suministro, la víctima abonó 500 euros inmediatamente y se comprometió a pagar el resto cuando se hiciera el cambio. Gracias a la colaboración de la empleada del hogar de uno de estos ancianos se pudo dar con la identidad de uno de los autores.

A lo largo de los siguientes meses, los investigadores esclarecieron el entramado criminal y su modus operandi, además de acreditar la participación en 85 delitos cometidos por toda la geografía española.

Según informa la GUardía Civil, el grupo criminal estaba formado por siete personas residentes en Valencia, todas ellas con múltiples antecedentes por hechos similares y que planeaban estas estafas por varias comunidades con las personas mayores como objetivos.

En total este grupo había logrado obtener un botín económico de más de 100.000 euros, además de joyas, teléfonos móviles y otros bienes de valor que sustraían de los domicilios de los ancianos.

La mayoría de los delitos han sido de hurto y estafa, pero también hay un robo con violencia ya que golpearon a un hombre en Castellón para sustraerle 1.200 euros.

