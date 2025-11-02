Fran García, médico de atención primaria: "Vamos con el agua al cuello, asumimos responsabilidades que no nos competen"

El médico, que trabaja en Madrid, ha señalado que hay "un déficit crónico de profesionales" que los que quedan tienen que cubrir "doblando consultas".

Fran García, médico de atención primaria en la Comunidad de Madrid, ha comentado en laSexta Xplica que comprende la frustración de los pacientes con las largas listas de espera y el colapso de la sanidad pública, una situación que ellos sufren desde el lado del trabajador.

"Nosotros lo sufrimos como profesionales. Cada vez tenemos menos profesionales que nos cubren cuando estamos de vacaciones, estamos de baja... Con lo cual estamos asumiendo responsabilidades que no nos competen. Vamos con el agua al cuello. En Madrid tuvimos suerte que paramos con una huelga hace dos años todo esto y conseguimos una lista de pacientes de 30 como máximo más cuatro de urgencias. Eso son 10 minutos por paciente, pero aún así tenemos un déficit crónico de profesionales", ha aseverado.

De hecho, el médico tiene muy presente el número de profesionales extra necesarios, unas cifras que van en aumento: "Faltan 419 médicos de familia, faltan 139 pediatras y vamos a menos porque nos vamos a jubilar, los residentes no se quieren quedar en las plazas de la sanidad pública y se van a la privada. La solución que tenemos ahora es doblar las consultas, es decir, hacemos absorción de la demanda que hay y cubrimos esos huecos. Estamos sobreviviendo como podemos".

"Tenemos que hacer frente a estos problemas con toda nuestra voluntad, cariño y buscándonos la vida. Porque cuando un paciente nos pide una cita y dicen que tarda un mes, perfecto, pero cuando tarda un año se nos ponen los pelos de punta y nos da vergüenza que un especialista tarde un año en verle. ¿Qué hacemos? Trapicheamos y jugamos con el arte de intentar solucionar lo que no nos corresponde", ha concluido.

