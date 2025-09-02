Piotr Szczerek, el CEO que le 'robó' una gorra a un niño en el US Open, pide perdón: "Cometí un grave error"

El contexto El tenista Kamil Majchrzak firmó una gorra en el US Open y se la ofreció a un niño que se encontraba en la grada, pero un adulto se le adelantó y se la arrebató de sus manos.

Piotr Szczerek, CEO de Drogbruk, se vio envuelto en una polémica durante el US Open al arrebatarle una gorra firmada por el tenista Kamil Majchrzak a un niño. El incidente fue capturado en vídeo y se volvió viral, provocando una ola de críticas en redes sociales y afectando la reputación de su empresa. Szczerek inicialmente justificó sus acciones, pero luego se disculpó públicamente, admitiendo que cometió un error al pensar que el sombrero era para él. Majchrzak, reconociendo la confusión, buscó al niño afectado, Brock, y le entregó personalmente una gorra autografiada como gesto de reconciliación.

Todo comenzó el pasado fin de semana cuando el tenista Kamil Majchrzak firmaba una gorra en el US Open. La estrella se la ofreció a un niño que se encontraba en la grada, pero un adulto se le adelantó y se la arrebató de sus manos.

El vídeo que captura este momento pronto empezó a recibir cientos de mensajes en redes sociales. Además, en las imágenes se ve cómo el niño protesta y le pide al adulto que le de la gorra a él, pero este se niega, y sin siquiera mirarlo, mete la gorra en el bolso de su mujer.

Desde entonces, Piotr Szczerek, el director ejecutivo de la empresa polaca de pavimentos Drogbruk, ha estado en el punto de mira de las redes sociales. Tanto, que incluso su empresa se ha llenado de comentarios negativos y ha bajado de calificación en Google.

"El incidente en el torneo causó un revuelo desproporcionado. Sí, tomé la gorra, lo hice rápido. Pero como siempre digo: en la vida, primero llegado, primero servido", escribió en redes sociales, lo que aumentó más la polémica. Tras esto, eliminó la mayoría de sus cuentas en redes sociales, aunque finalmente publicó una disculpa en Facebook.

En la publicación, Szczerek afirmó que había cometido "un gran error", pero aseguró que pensó que el tenista le estaba dando el sombrero. "Debido a la situación ocurrida durante el partido de Kamil Majchrzak en el US Open, me gustaría disculparme claramente con el niño lesionado, su familia, así como con todos los fanáticos y el propio jugador", indicó en el comunicado.

"Entre la emoción y la alegría del público tras la victoria, me convencí de que el tenista se inclinaba el sombrero en mi dirección, hacia mis hijos que antes le habían pedido autógrafos. Hoy sé que hice algo que parecía una recolección deliberada de recuerdos del niño. No era mi intención, pero eso no cambia el hecho de que lastimé al chico y decepcioné a la afición", añadió.

Por su parte, a los días, el tenista Majchrzak señaló a The Post que todo fue fruto de una "confusión". "Estaba señalando, dando el sombrero, pero tenía mucho que hacer después del partido, estaba súper cansado y súper emocionado por la victoria. Me lo perdí por poco", indicó.

Al ver realmente lo que ocurrió, la estrella del tenis habló sobre él en Instagram, buscando ayuda para encontrar a Brock, el niño. Como se puede ver en los vídeos que se han viralizado en redes, finalmente el tenista se reunió con Brock y le regaló al fan una gorra autografiada.