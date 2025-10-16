Atascos de buena mañana: cronometramos cuánto tardan los madrileños cada mañana por las obras de la capital

¿Cómo me afecta? Las obras han invadido Madrid y están poniendo a prueba la paciencia de los conductores. Parece imposible circular por ninguna de las principales carreteras de la ciudad.

Los madrileños se enfrentan a atascos de horas todas las mañanas. Las obras de soterramiento de varias carreteras y las del metro están haciendo cada vez más difícil el transporte en la capital, poniendo a prueba la paciencia de miles de conductores.

Para comprobar cómo está el tráfico, laSexta ha pasado casi tres horas en el coche para cronometrar a qué se refieren los madrileños cuando hablan de los 'atascazos' por las obras.

Soterramiento de la A-5

La primera ruta la empezamos en Alcorcón, al sur de la comunidad, a las 7:01 horas de la mañana. Vamos a hacer un camino de Alcorcón a Príncipe Pío, 13 kilómetros que pasan por las obras del soterramiento de la A-5.

Esta reforma comenzó en octubre de 2024 y está previsto que termine en noviembre de 2026. Le queda aún más de un año para finalizar.

La ruta arranca fluida, pero en una bifurcación comienzan los problemas. Todo el mundo evita la A-5. Prefieren radial, a obras y la consecuencia es un tramo de atasco, camiones y coches hasta en el carril bus.

Cerca de 80.000 conductores pasan por este tramo, y la mayoría dicen lo mismo: tardan más de una hora en hacer su recorrido. "Esta carretera es una hora más siempre en tu vida", comenta un conductor habitual.

Conductores y vecinos, con tanto escombro y polvo, ven lejos el fin de las obras. "Un año. Que pase rápido", afirman. El resultado de nuestro trayecto: 56 minutos para llegar a la entrada de Madrid.

Nuevos Ministerios

Del sur vamos al norte, a Nuevos Ministerios, para comprobar el tráfico que hay en el Nudo norte causado por las obras de soterramiento de la Castellana.

Se iniciaron en julio de 2025 y se prevé que concluyan en mayo de 2027. Aún quedan obras para rato... Por el momento, todo es ruido, escombros y ciudadanos estresados.

"Totalemente estresada. Voy a galope", cuenta una conductora. Otra añade que llega "más tarde al trabajo".

Finalmente, tardamos 39 minutos en recorrer ocho kilómetros desde el Paseo de la Castellana.

Ampliación de la línea 11 de metro

De nuevo en el sur de Madrid, observamos el tráfico que deja la ampliación de la línea 11 de Metro. Empezó en 2022 y se debería haber terminado ya este tramo. Sin embargo, el plazo se ha ampliado.

El trayecto son tres kilómetros entre Legazpi y Paseo del Prado, y tardamos un total de 27 minutos. Todos los usuarios concluyen lo mismo, al pasar todos los días por aquí acaban "de los nervios".

Parque de Ventas

El último tramo de obras nos lleva al este de Madrid. Las obras del Parque de Ventas empezaron el pasado junio y terminarán en abril de 2027.

Tratamos de llegar desde Moratalaz hasta Avenida de América pasando por las obras de Ventas, pero pasar por la M-30 en plena hora punta, a las 7:30 horas, parece una misión casi imposible. Tardamos 45 minutos en un recorrido de 9 kilómetros.

El atasco, las obras, más algún que otro coche averiado, colman la paciencia de los madrileños, ya desde primera hora del día.

