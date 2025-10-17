Investigan la muerte "en extrañas circunstancias" de una mujer de 80 años en su domicilio de Palma

Los detalles Tras el aviso de una vecina, la Policía Nacional se personó en la vivienda de la mujer y comprobó que el acceso estaba cerrado, por lo que se solicitó a los bomberos abrir la puerta. Justo al manipularla, apareció un hombre: el hijo de la fallecida.

Una mujer de 80 años ha aparecido muerta en su domicilio de Palma de Mallorca en "extrañas circunstacias", un hecho que está investigando el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

Fue el pasado día 6 de octubre cuando sobre las 14:20 horas, según informa Policía de Palma, recibieron una llamada en el 091 por parte de una mujer que alertaba que desde hacía más de un mes no tenía noticias de su vecina, una mujer de edad avanzada que vivía sola en un domicilio en el distrito Ponent de la capital.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se personó en el lugar y comprobó que el acceso de la vivienda estaba cerrado por lo que se requirió una dotación de bomberos para la apertura de la puerta. Justo en el momento que se manipulaba el acceso principal se abrió la puerta de entrada y apareció un hombre. El hombre era el hijo de la fallecida, indicando a los agentes que su madre había fallecido a principios del mes de septiembre y que el cuerpo se encontraba en el dormitorio de ella.

Como consecuencia del hallazgo se inició el protocolo establecido para este tipo de sucesos, comunicando al Juzgado de Guardia lo sucedido e iniciándose la actuación del Grupo de Homicidios y Policía Científica de la Policía Nacional, así como del médico forense que se personaron en el lugar.

De este modo, los agentes llevaron a cabo una inspección en la vivienda, recabando todos los datos sobre lo sucedido, comprobando las extrañas circunstancias en torno al fallecimiento y un comportamiento inusual del hijo de la mujer fallecida.

Las circunstancias en torno a la muerte de la mujer y su hallazgo determinaron una exhaustiva investigación por parte del Grupo de Homicidios, estando a la espera del informe preliminar de autopsia del Instituto de Medicina Legal.

Avanzada la investigación y en base a los indicios e informe preliminar, quedando acreditada la existencia de lesiones, determinando una posible etiología violenta de la muerte, los agentes procedieron el pasado 14 de octubre a la detención del hombre como presunto autor de un delito contra la vida, para la continuación de las pesquisas policiales y su personación ante la Autoridad Judicial.

La investigación continua abierta para aclarar todos los pormenores del trágico suceso, a la espera de la obtención del informe definitivo de autopsia, que permita acreditar de forma fehaciente la causa del fallecimiento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.