Carlota tiene cuatro años y pide ayuda para no perder todas sus extremidades. La pequeña ingresó el pasado 4 de agosto en el Hospital Materno Infantil de Málaga debido a una sepsis, una infección generalizada en la sangre, a consecuencia de una bacteria.

"Tras seis días con sedación y respiración artificial, me despertaron y por fin pude empezar a respirar sola. Poco a poco hemos ido luchando con las diferentes secuelas que esta bacteria me ha dejado. Hace aproximadamente dos semanas me quitaron por fin la máquina de hemodiálisis. Después de tanto sufrimiento, la peor secuela para mí. Los médicos me dijeron que tenía dañadas mis cuatro extremidades. Y me las tienen que amputar, todo a causa de una isquemia producida por microtrombos en los días en los que estuve tan malita", explica la familia de la niña a través de Instagram.

"Tras 40 días en la UCIP, mis papis no han parado de luchar para buscar la mejor solución e intentar que mis extremidades se recuperaran lo máximo posible. Tras mucho buscar, hemos encontrado en una clínica privada fuera de mi comunidad la mejor solución posible, podrían recuperarme las dos piernas y posiblemente una de mis manitas con un poco de reconstruccion (¡solo perdería mi manita derecha!) Así podría volver a saltar, jugar, bailar, coger una muñeca, cepillarme los dientes...", añaden en una publicación que se ha vuelto viral en solo unas horas.

El problema, la familia no tiene recursos para afrontar todos los costes de este tratamiento: "Venimos de una familia humilde y el ingreso, el tratamiento y la operación tienen que ser en una clínica privada y los costes son muy elevados". Por eso, piden la máxima difusión y cualquier tipo de ayuda para la pequeña, pues el tiempo juega en su contra. "Es muy urgente, cada día que pasa corro el riesgo de que alguna de mis necrosis de las extremidades se infecten, lo que haría imposible salvarme".