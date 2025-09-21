Participantes de las protestas propalestinas alzan la voz contra el genocidio en Gaza: "Vamos a seguir presionando"

Los detalles Nadua, Hania, Iban y Marta se manifestaron el pasado domingo en Madrid, algo que vivieron con "muchísima emoción". Ahora, advierten de que van a continuar con la lucha, y señalan que "gentuza son quienes quieren convertir Gaza en un resort".

Se cumple una semana de las protestas propalestinas que provocaron la cancelación de la última etapa de La Vuelta, y en laSexta hemos querido hablar con Nadua, Hania, Iban y Marta, quienes participaron en las manifestaciones, para saber cómo lo vivieron. "Fue emocionante. Lo vivimos con muchísima emoción porque había muchas ganas", expresa Nadua, quien cuenta que lo que le movió a echarse a la calle aquel día era saber que lo estaban "consiguiendo".

Por su parte, Hania subraya que "el debate político se ha visto arrastrado por esta marea humana", y defiende que "el genocidio está más que demostrado", pese a que en algunos partidos políticos cueste pronunciar esa palabra. "Los gobiernos y las instituciones saben que hay un genocidio", afirma Hania.

En lo referente a las declaraciones que han hecho algunos líderes del PP, que han hablado de "kale borroka", de "gentuza" y han comparado Madrid con Sarajevo, Iban considera que "se retratan ellos solos". "Ahora mismo están hablando de convertir a Gaza en un resort; esa es la gentuza", destaca, por su parte, Marta.

En este sentido, Nadua denuncia que "realmente se está intentando boicotear la solidaridad con Palestina en las aulas", después de que el miércoles se ordenase retirar las banderas palestinas de colegios e institutos de Madrid.

Además, Marta denuncia que "no solo no tenemos un embargo de armas con Israel, sino que la compra de armamento y munición a ese país ha aumentado", y defiende que "hay que sacar a Israel de todos los espacios, de todas las competiciones y de todos los eventos culturales, deportivos, académicos y de cualquier otro tipo", tras conocerse la decisión de España de no participar en Eurovisión si lo hace Israel.

Tras las protestas de una semana, Hania asegura que van a seguir "presionando" y van a seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora, ya que, afirma, "Palestina es la lucha de muchas luchas".