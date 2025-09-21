Los osos panda, una cesión de China al mundo para poder disfrutar de este exótico animal

El contexto Aunque se pueda ver a la especie en diferentes zoos de todo el mundo, China sigue manteniendo la propiedad de la gran mayoría de ellos.

A finales del siglo pasado, la llegada del oso panda Chu-Lin a España lo convirtió en un ídolo de masas, siendo el primer panda nacido en cautividad fuera de China. Este fenómeno se ha mantenido en el zoo de Madrid, donde los pandas son la estrella y reflejan una parte de la cultura china. Todos los pandas en zoológicos, incluidos los de San Diego, Tokio y Berlín, son propiedad de China, incluso sus crías. Chu-Lin llegó como un regalo y se convirtió en un icono en España. En 2007, otra familia de pandas llegó, y su descendencia ha consolidado a Madrid como la capital del panda en Europa.

Ahora, con la nueva familia, el objetivo es la conservación de la especie en lo que ya se conoce como la capital del panda en Europa. Aunque, por ahora, lo que se celebra es su quinto cumpleaños, unos 25 años en edad humana