Un desprendimiento de tierra en la vía del funicular de Montserrat obliga a evacuar a 27 personas

Los detalles Hasta cinco dotaciones se han desplazado para ayudar a bajar a las personas de la estación, han informado en un mensaje de X.

Un desprendimiento de tierra sobre la vía ha inutilizado parcialmente en la tarde de este domingo el funicular de Sant Joan, en la montaña de Montserrat (Barcelona), por lo que los Bombers de la Generalitat han tenido que evacuar a las 27 personas que se encontraban en la estación superior del cremallera.

Los Bombers han informado a EFE de que, al parecer, el desprendimiento se ha debido a las fuertes lluvias que caen sobre la zona y que, aunque las 27 personas podrían descender por el camino por su propio pie, como continúa lloviendo, han desplazado a cinco unidades para ayudarles a bajar. En el operativo también han participado efectivos de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC), que gestiona la instalación.

Ha sido en torno a las 16 horas cuando Protecció Civil ha activado en fase de prealerta el plan Ferrocat de emergencias en transporte de viajeros por ferrocarril por este incidente, que ha sido desactivado a las 17:30 horas, tras concluir la evacuación.

Las lluvias que afectan Cataluña han dejado hasta 106,6 litros por metro cuadrado en Montserrat, y en Marganell, un municipio situado en la falda de la montaña, se han tenido que cortar las carreteras locales BP-1103 y BP-1121 por desprendimientos, según fuentes del Servei Català del Trànsit.

