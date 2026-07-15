Dulce y sus cinco hijos, desahuciados de la vivienda donde residían pese a la mediación de la ONU

Los detalles Hasta Naciones Unidas había pedido la suspensión de este desahucio hasta que se ofreciera una solución habitacional a la familia. La vivienda es propiedad de la Comunidad de Madrid.

Finalmente, el desahucio de Dulce y sus cinco hijos, tres de ellos menores y uno con síndrome de Down, se ha llevado a cabo, dejándolos sin hogar. A pesar de las peticiones de ayuda de Dulce y la intervención de la ONU, que solicitó suspender el desalojo para evitar "daños irreparables" a los menores, no se logró detener el proceso. La familia había ocupado la vivienda en Moratalaz, Madrid, hace cinco años y denuncia la falta de apoyo para encontrar un nuevo alquiler. Ahora, se alojarán temporalmente en casa de la abuela materna mientras buscan una solución definitiva.

Lo han intentado hasta el último minuto, pero finalmente el desahucio se ha llevado a cabo. Dulce y sus cinco hijos, tres de ellos menores y uno incluso con síndrome de Down, se quedan en la calle y ahora les toca buscar un nuevo hogar, que esté adaptado.

"Por favor, que me ayuden, que me ayuden, que mi hijo no puede estar así", pedía Dulce.

Su caso, que ha movilizado incluso a la ONU, que hace solo unos días remitió a las administraciones un escrito donde pedía suspender el desalojo para evitar, señalan, "daños irreparables" a los menores.

"Solo pedimos una vivienda alternativa que, además, sea del gusto de la familia. Eso pedimos", Patricia Fernández, abogada Asociación Coordinadora de Barrios.

La familia ocupó esta vivienda hace ya cinco años en el distrito de Moratalaz, en Madrid. Desde entonces denuncian que nadie les ha querido ayudar con un nuevo alquiler.

"Nosotros estamos dispuestos a pagar lo que sea", afirma Herminio Manzano, hijo de Dulce.

Se lo han contado incluso a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que este miércoles ha acudido al desahucio para pedir a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid una alternativa "digna·" para los afectados, que cuentan con el apoyo de todo el barrio.

"No es que lo estemos pensando, ya les hemos ofrecido una alternativa habitacional. Esto de que el Gobierno grite y no esté en el despacho, no soluciona el problema", asegura José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

A partir de ahora, Dulce y sus hijos se alojarán en casa de la abuela materna a la espera de un nuevo hogar que les devuelva la sonrisa.

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