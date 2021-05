Las incógnitas de cómo ha podido afectar el coronavirus a los más pequeños se despejan. Dificultad para dormir y relacionarse, regresiones en el comportamiento, mayor irascibilidad… son pistas para actuar. La Sociedad de Psiquiatría Infantil constata el aumento de casos de ansiedad en niños a raíz de la pandemia. La consultas se han incrementado en los últimos meses. Muchos no conocen el mundo sin mascarilla y se preguntan de dónde salen las imágenes de gente sin ellas.

En general, los niños se han adaptado a una pandemia histórica. Para los más pequeños es más sencillo porque no han conocido otra cosa, pero para los que son un poco más mayores la situación se complica. Algunos no recuerdan el mundo antes de esta situación de pandemia y no entienden por ejemplo por qué en fotos viejas no hay mascarillas.

La Sociedad de Psiquiatría infantil de la Asociación española de Pediatría señala que han aumentado los casos relacionados con la ansiedad, los miedos desproporcionados y algunos síntomas obsesivos. Sara Romero, psicóloga sanitaria, señala a laSexta que es importante entender la función que cumple la emoción del miedo, "una función de protección" y explicar a los niños que todos alguna vez en nuestra vida la hemos sentido. Así, destacan que es importante darles seguridad y dedicarles tiempo.

Cuando son muy pequeños y no saben explicar con palabras lo que les sucede, lo hacen a través de la conducta. Así, la psicóloga Sophie Álvarez- Vietez explica que se encuentran "niños con dificultades de sueño, con pérdida de apetito o más irascibles, que encuentran más el conflicto", algo ante lo que recomiendan una dosis extra de paciencia.