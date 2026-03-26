Las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal sobre la eutanasia de Noelia: "Su sufrimiento estremece pero..."

Luis Argüello ha publicado en sus redes sociales un breve comunicado a raíz de la eutanasia de Noelia, que está programada para este jueves después de dos años de bloqueo por parte de su padre, representado por Abogados Cristianos.

Después de una larga batalla contra su padre, representado por Abogados Cristianos, y de denunciar haber recibido coacciones por parte de organizaciones católicas, la Justicia ha avalado la eutanasia de Noelia Castillo, una joven catalana de 25 años que lleva tres años postrada en una silla de ruedas. El proceso, programado para el jueves 26 de marzo, casi dos años después de iniciarlo —aunque la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) aceptó por unanimidad su solicitud apenas tres meses después de pedirla—, se ha visto salpicado por innumerables intervenciones de esta organización católica.

Y ahora, el mismo día que su proceso llega a su fin, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha querido dar su opinión al respecto, señalando que aunque su sufrimiento "estremece", su "verdadero alivio no es el suicidio". "Si la muerte provocada es la solución a los problemas, todo está permitido. Un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte por muy legal, empoderada y compasiva que parezca", ha señalado. La eutanasia es legal en España desde 2021, cuando entró en vigor una legislación específica para garantizar y defender el derecho de muerte digna.

"Oremos por Noelia, su sufrimiento estremece, pero su verdadero alivio no es el suicidio", ha asegurado el presidente de la Conferencia Episcopal. Tras dos años de batalla judicial, Noelia sólo quiere irse "en paz". En la que ha sido su única y última entrevista, ha asegurado que después de tanto tiempo, la decisión de la Justicia de permitir que se lleve a cabo la eutanasia que le fue aprobada en verano de 2024 le permite "descansar". "No puedo más con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza", ha asegurado la joven, que con sólo 25 años ha sufrido lo inimaginable. "Siempre me he sentido sola (...). No tenía ni metas ni objetivos", aseguraba... y sigue sin tenerlos.

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