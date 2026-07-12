Solidaridad también con los animales tras el incendio de Los Gallardos: "Pedimos comida, agua y aloe vera, porque algunos tienen patas quemadas"

Mientras tanto... De entre los restos calcinados, han rescatado a tres perros, dándoles una segunda vida, y la Guardia Civil también ha localizado a un perro que deambulaba solo sin rumbo.

En medio de la tragedia del incendio en Los Gallardos, la solidaridad ha sido notable. En Garrucha, la comunidad respondió rápidamente a un comunicado, reuniendo alimentos y materiales para ayudar. A pesar de perderlo todo, los vecinos no han dudado en apoyar a otros afectados, incluyendo a los animales, que a menudo son olvidados en estas situaciones. Carolina Delgado, voluntaria, destaca la necesidad de comida, agua y aloe vera para los animales heridos. La ayuda ha llegado desde toda España, lo que ha abrumado a los voluntarios. Se han rescatado varios perros, brindándoles una nueva oportunidad de vida.

En mitad de una tragedia, la solidaridad siempre aflora y esta vez también ha ocurrido con el incendio de Los Gallardos. "Aquí en Garrucha se ha volcado todo el mundo. Hicimos un comunicado el jueves y antes de llegar de Bédar ya estaban las puertas del pabellón llenas de quienes querían ayudarnos, comida y materiales", expresa un hombre.

Aún habiéndolo perdido todo, los vecinos de las zonas afectadas no han dudado ni un instante en echar una mano al resto, a las personas y también a los animales. En este sentido, Carolina Delgado, voluntaria, lamenta que "los animales son los grandes olvidados en esta situación".

"Sobre todo, pedimos comida y agua para poner sobre la zona y aloe vera, porque nos hemos encontrado animales con patas quemadas", subraya la voluntaria. La ayuda llega "desde toda España", ante lo que, reconoce la voluntaria, están "abrumados".

De entre los restos calcinados han rescatado a tres perros, dándoles una segunda vida, y la Guardia Civil también ha localizado a otro perro que deambulaba solo sin rumbo. Todos arriman el hombro, ya que la ayuda es vital en estos casos para poder salir adelante.

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