El padre del futbolista brasileño Neymar, Neymar da Silva Santos, ha rechazado que vaya a otorgar a Dani Alves el millón de euros que necesita para pagar la fianza de la libertad provisional. Según informó 'La Vanguardia', el futbolista había recurrido al padre de su excompañero en el FC Barcelona, PSG y la selección brasileña para abonar la fianza después de que ya recurriera a él hace unos meses para hacer frente a la multa de 150.000 euros de indemnización a la víctima que le sirvió como atenuante para rebajar su condena hasta los cuatro años y medio.

"Que todos lo sepan, al principio ayudé a Dani Alves, sin ninguna vinculación a ningún proceso", ha reconocido Neymar da Silva en un comunicado tras las especulaciones de que pudiera volver a ayudar al exfutbolista.

No obstante, ha destacado que "en este segundo momento" y "en una situación distinta a la anterior, en la que la justicia española ya se ha pronunciado sobre la condena" no contará con su apoyo: "Se especula e intenta asociar mi nombre y el de mi hijo a un asunto que hoy ya no es nuestra responsabilidad", ha expuesto.

Así, en un comunicado, ha indicado que se desvincula del exfutbolista: "Espero que Daniel encuentre todas las respuestas que busca con su propia familia. Para nosotros, para mi familia, el asunto se acabó", ha concretado.