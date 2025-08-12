Ahora

TRAS INVADIR LA CALZADA

Fallece una niña de seis años tras ser atropellada por una ambulancia en Valencia

Los detalles La víctima habría invadido la calzada tras unos contenedores sin poder ser vista por la ambulancia. La menor ha sido evacuada al Hospital La Fe tras entrar en parada hasta en cuatro ocasiones.

Imagen de archivo de una ambulancia en Valencia.Imagen de archivo de una ambulancia en Valencia.Agencia EFE

Una niña de seis años de edad ha fallecido este martes atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia, según han informado fuentes municipales y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El accidente se ha producido este martes por la tarde en el cruce entre las calles San Agustín y San Vicente, por causas que todavía se investigan.

El CICU ha movilizado al lugar dos ambulancias Samu y ha practicado a la menor las maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización, pero finalmente no ha respondido y se ha confirmado su fallecimiento.

Varios medios de comunicación publican que al parecer, según el relato de los testigos del suceso, la niña ha invadido la calzada tras unos contenedores, sin que el conductor de la ambulancia la viera hasta que estaba prácticamente a su altura, por lo que no ha podido evitar el atropello.

