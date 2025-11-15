Ahora

Menudeo de droga

Detenido un septuagenario por vender cocaína desde su coche en Valencia

Los detalles Los agentes detuvieron al hombre, de 77 años, y le intervinieron 15 gramos de droga ya preparada en bolsitas para la venta, herramientas para elaborar las dosis y casi 85.000 euros en metálico.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 77 años que presuntamente vendía cocaína desde su coche en el barrio valenciano de Malilla. Los agentes le intervinieron 15 gramos de la droga ya preparada para la venta, separada en distintos envoltorios de plástico, así como una báscula y otros útiles para elaborar las dosis y 84.900 euros en efectivo.

La investigación se inició a principios de octubre, cuando la Policía tuvo conocimiento de que un hombre mayor se estaría dedicando a suministrar droga a bordo de su vehículo en las inmediaciones de la carretera de Malilla. Los investigadores establecieron entonces un dispositivo de vigilancia en la zona para identificar al sospechoso y comprobar si era así.

De esta forma pudieron localizar a un hombre, que se desplazaba en un vehículo e iba parando en determinados puntos a los que se acercaban diferentes personas que realizaban un intercambio a través de la ventanilla del coche antes de abandonar el lugar. Así, y una vez contaron con autorización de un juez, los agentes registraron la casa y el trastero del investigado, donde intervinieron la droga y las citadas herramientas, así como el dinero en metálico.

El hombre, por su parte, fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El arrestado, con antecedentes policiales por hechos similares, ha pasado ya a disposición judicial.

