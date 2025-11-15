Ahora

Sin heridos

Un descomunal incendio visible desde Valencia hace arder tres naves de un desguace de motocicletas en Alboraya

Los detalles A pesar de la rápida intervención de los Bomberos las llamas se han propagado rápidamente por la gran cantidad de material inflamable.

Columna de humo del incendio en AlborayaColumna de humo del incendio en AlborayaAgencia EFE
A eso de las 09:37 se ha declarado un incendio en el carrer Calderers de Alboraya donde se ubica una nave dedicada al desguace de motocicletas. El fuego, visible incluso desde Valencia, ha obligado a activar un dispositivo importante de los Bomberos del Consorcio Provincial.

El fuego se ha iniciado en una estantería del interior del desguace por causas que todavía se investigan. Debido al material inflamable que había en la empresa, el fuego se ha extendido rápidamente provocando una gran columna de humo negro.

Hasta allí se han desplazado Bomberos de los parques de Paterna, de Moncada y de Burjassot, y un oficial y un sargento del Consorcio Provincial de Bomberos. Tal y como han informado, al dispositivo se han unido Bomberos del Ayuntamiento de Valencia.

Al rato, al operativo se han unido dotaciones de Torrent, ante la magnitud del fuego y lo delicado del material inflamable del desguace. A las 11:00 ya eran seis las dotaciones desplegadas.

A eso de las 12:00 el incendio se ha dado por estabilizado y ya está también controlado. El objetivo era evitar que se extendiera a las naves de al lado, aunque dos de ellas se han visto afectados. En especial, eso sí, querían que el fuego no llegara a los depósitos de combustible de otra de las naves.

A pesar de la rápida llegada de los Bomberos y de la policía, el fuego, iniciado después de las 09:30 cuando uno de sus trabajadores charlaba con un cliente, se ha propagado rápidamente.

Según ha informado Miguel Chavarría, el alcalde de la localidad, a EFE, el suceso no ha dejado heridos y que, a pesar de lo aparatoso de las llamas, el incendio no reviste gravedad.

