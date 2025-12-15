Aumentan un 66% las denuncias por delitos contra la libertad sexual en seis años

¿Por qué es importante? Casi el 94% de las víctimas de estos delitos son mujeres y menores de edad. La mayoría de los agresores son hombres de nacionalidad española. Estas cifras se extraen del 'Informe sobre delitos contra la libertad sexual' elaborado por el Ministerio del Interior.

El informe del Ministerio del Interior sobre delitos contra la libertad sexual en España en 2024 revela que el 94% de las víctimas son mujeres y menores, mientras que el 93% de los detenidos son hombres. Se denunciaron 22.846 delitos, un aumento del 4,68% respecto al año anterior. Las agresiones sexuales sin penetración representan el 59,85% de los casos y las violaciones el 22,86%. La mayoría de las víctimas son mujeres y menores de 18 años. La vivienda es el lugar donde más ocurren estos delitos, con Barcelona y Madrid liderando en número de casos. El 83,3% de los delitos fueron esclarecidos.

Casi el 94 % de las víctimas de la violencia sexual en España son mujeres y menores de edad, mientras que más del 93 % de las personas detenidas por estos delitos contra la libertad sexual en España son varones. Asimismo, en 2024, se denunciaron 22.846 delitos contra la libertad sexual, un 4,68 % más que el año anterior y un 66 % más que hace seis años. Seis de cada diez delitos (59,85 %) fueron agresiones sexuales sin penetración y el 22,86 %, violaciones.

Son cifras del 'Informe sobre delitos contra la libertad sexual', que ha hecho público este lunes el Ministerio del Interior con datos del año 2024, y en el que se confirma "la sobrerrepresentación femenina en la victimización sexual", la alta incidencia de esta violencia contra la infancia y la "fuerte masculinización de la autoría" de estos delitos, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Mujeres y menores, las víctimas mayoritarias

Estos hechos afectaron a 22.778 víctimas, el 85,69 % de ellas mujeres (19.518) y el 8,17 % varones menores de edad (1.861). El resto, 1.385, eran hombres mayores de edad. Cuatro de cada diez víctimas, el 41,2 % del total (casi 9.400), tenían menos de 18 años.

Así, la mayoría de las víctimas son mujeres y niños, niñas y adolescentes. Tenían entre 0 y 13 años, 4.196 víctimas; entre 14 y 15, 2.872; entre 16 y 17, 2.325. Las víctimas de 18 a 30 años fueron 6.956. La mayor proporción de victimizaciones de varones se da en el grupo de 0 a 13 años, en el que el 75,62 % de las víctimas son niñas y el 24,26 %, niños. De 14 a 15, el 16,64 % también son chicos, al igual que el 15,7 % de las víctimas de 16 a 17.

Interior indica que el número de víctimas masculinas es elevado en delitos como son la corrupción de menores (42,5 %), la provocación sexual (35,6 %), el exhibicionismo (30,1 %), el 'grooming' (26,8 %) y la pornografía de menores (26,6 %).

En cuanto a la nacionalidad, el 73 % de las víctimas eran españolas y el 27 %, extranjeras. De entre las víctimas con otra nacionalidad, el 55,5 % eran originarias de América y el 20 % de la UE.

Más del 90% de los detenidos son hombres

Un total de 14.375 personas fueron detenidas o investigadas por los delitos contra la libertad sexual en 2024, un 93,13 % eran hombres y el 6,87 %, mujeres. Un total de 1.206 tenían de 14 a 17 años (el 8,39 %). Esa "fuerte masculinización" de la autoría de los delitos sexuales es constante en todos los tramos de edad, dándose el mayor porcentaje de agresoras mujeres en el tramo de edad de 14 a 17 años (en el que el 12,19 % eran chicas).

Seis de cada diez detenidos o investigados eran españoles y el 39,24 %, extranjeros. Un 7,65 % eran procedentes de Marruecos y el 4,7 %, de Colombia.

El 5 % de los delitos tiene lugar en el ámbito de la pareja (violencia de género); el 5,72 % se da en el seno de la familia (un 2,11 % tiene por víctima a los hijos) y en el 14,72 % existe otro tipo de relación entre víctima y agresor, como pueda ser amistad o relación laboral. En el 74,56 % de los casos se desconoce el vínculo entre víctima y agresor.

Según el informe, el 83,3 % de los delitos sexuales se esclarecieron, el porcentaje más alto de los últimos años.

La vivienda es el lugar donde más agresiones se producen

Interior detecta características relevantes en cuanto al lugar y el momento en que se cometen las agresiones. Se aprecia una marcada estacionalidad de estos delitos, con valores claramente superiores en los meses de verano y principios del otoño.

La vivienda es el lugar donde se perpetra mayor violencia sexual (el 47,06 % de los delitos), seguido de las vías de comunicación (19,38 %), instalaciones (12,37 %), establecimientos (10,73 %), espacios abiertos (5,97 %) y medios de transporte (2,13 %).

Barcelona y Madrid son las provincias donde se registraron más hechos delictivos contra la libertad sexual, 3.276 y 3.212, respectivamente. Continúan la clasificación Valencia (1.327), Alicante (1.092), Baleares (997), Málaga (908) y Murcia (890). Por comunidades autónomas son Cataluña (con 4.589 casos), Andalucía (3.453), la Comunidad de Madrid (3.212) y la Comunidad Valenciana (2.679) las que condensan el mayor número absoluto de delitos conocidos, concentrando más de la mitad del total.

Si se atiende a la tasa de delitos contra la libertad sexual por cada 10.000 habitantes, son Baleares (8,1 por 10.000), Navarra (7,8), Lleida (7) y Las Palmas (6,7) las provincias con cifras más elevadas. La media nacional se sitúa en 4,7.

'016', teléfono contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica.

