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Se investiga lo sucedido

Muere un pastor en Arén (Huesca) tras ser alcanzado por un rayo

Los detalles El suceso se produjo este viernes antes de las 14:00 horas, cuando la Guardia Civil recibió el aviso de un particular que alertaba de que una persona había sido alcanzada por un rayo.

Imagen de archivo de un rayo. Imagen de archivo de un rayo.Europa Press
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Un pastor y vecino de la comarca de la Ribagorza de 54 años ha muerto como consecuencia de la caída de un rayo mientras realizaba su trabajo en la zona de la sierra de Sis, en el término municipal de Arén (Huesca), ha informado este sábado la Guardia Civil.

El suceso se produjo este viernes antes de las 14:00 horas, cuando la Guardia Civil recibió el aviso de un particular que alertaba de que una persona había sido alcanzada por un rayo.

Inmediatamente, la Comandancia del instituto armado de Huesca activó el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque, la unidad aérea de Benasque y el médico del 061.

Tras llegar a la zona y localizar al pastor, este presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta Benasque, donde lo esperaban los servicios funerarios para trasladarlo al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Barbastro (Huesca), investiga las causas del suceso.

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