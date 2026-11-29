Imagen de servicios de emergencia en la vivienda donde se ha declarado un incendio

Los detalles Un hombre de 41 años que se encontraba en el piso ha sufrido una intoxicación grave por inhalación de humo y ha entrado en parada cardiorrespiratoria.

Este domingo, Summa 112 ha trasladado a nueve personas a distintos hospitales tras un incendio en una vivienda de Valdemoro, Madrid. El fuego se originó en el salón de un piso en la calle Real. Un hombre de 41 años sufrió una intoxicación grave por inhalación de humo y entró en parada cardiorrespiratoria, aunque fue estabilizado por Summa 112 y llevado al Hospital de Getafe. Otras ocho personas, con heridas leves por inhalación de humo, fueron llevadas a hospitales de Getafe y Valdemoro. Entre los heridos leves hay una vecina y miembros de la Policía Local y la Guardia Civil.

Summa 112 ha atendido y trasladado este domingo a diferentes hospitales a nueve personas, una de ellas en estado grave, que han resultado heridas en el incendio de una vivienda en Valdemoro, Madrid.

Según ha informado un portavoz de Emergencias de la Comunidad de Madrid, el fuego se ha localizado en el salón de una de las viviendas de la primera planta, ubicada en el número 15 de la calle Real de dicha localidad.

En el incendio, ha resultado herido grave un hombre de 41 años que se encontraba en el salón del piso y ha sufrido una intoxicación grave por inhalación de humo, que ha hecho que entre en parada cardiorrespiratoria, aunque finalmente ha sido revertida por los equipos del Summa 112. Tras ello, han intubado al hombre y lo han trasladado en estado grave al Hospital de Getafe.

Asimismo, también han sido trasladados a hospitales otros ocho heridos, todos leves por inhalación de humo, a los hospitales de Getafe y Valdemoro. De los pacientes leves, una es vecina del inmueble y el resto miembros de la Policía Local y la Guardia Civil.

Tras recibir el aviso del incendio, se han desplazado al lugar hasta cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid para controlar las llamas originadas en el salón de la primera planta.

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