Nueva jornada de movilizaciones en condena por la paliza mortal a Samuel hace una semana en A Coruña. Allí se espera que se dé una de las más multitudinarias, manifestaciones que también se verán en Madrid, Almería, Tarifa y delante de la embajada de España en París.

Y es que siete días después del crimen de Samuel Luiz, la Policía busca a más jóvenes implicados en esa paliza que, por el momento, ha dejado seis detenciones que han llevado a tres jóvenes a prisión y a dos menores a un centro de internamiento.

La investigación de la Brigada de la Policía Judicial de A Coruña se centra ahora en el análisis de cámaras de seguridad de la Avenida de Buenos Aires, tanto públicas como de entidades privadas, y sobre todo el rastreo de redes sociales, como explicó Manuel Marlasca, jefe de investigación de laSexta, en laSexta Noche.

"No querían hacer diez detenciones para que cinco o seis de ellos saliesen en libertad; querían fijar la responsabilidad de cada uno de los participantes", comparte Marlasca en el programa.

Ahora, se trata de localizar a todos los participantes en la paliza que recibió Samuel a lo largo de unos 200 metros: desde la puerta del local del ocio en el que estaba con una amiga hasta el lugar en el que se desplomó, tras una discusión que comenzó porque un joven creyó que le estaba grabando con el móvil.

La Policía no encaja este crimen, por el momento, con un delito de odio motivado por homofobia, ya que a la víctima le gritaron "maricón" inicialmente pero no se tiene constancia de que los agresores le conocieran y pudieran agredirle por su condición sexual. No obstante todas las hipótesis se contemplan.