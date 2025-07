De culpar a Chris Martin a un comunicado falso: las 'fake news' del polémico vídeo de la pareja de amantes en el concierto de Coldplay

La 'kiss cam' del concierto de Coldplay en Massachusetts captó uno de los momentos más polémicos de los últimos días.

El CEO de Astronomer, Andy Byron y su directora de Recursos Humanos, Kristin Cabot, han protagonizado la infidelidad más vista en redes sociales tras dar la vuelta al mundo.

Sin embargo, hacerse viral también conlleva enfrentarse a diferentes 'fake news' y esta vez no iba a ser diferente. "Oh miren a estos dos... o están teniendo una aventura o son muy tímidos", dijo el vocalista del grupo Coldplay, Chris Martin, mientras visualizaba el momento.

Horas después del concierto, el CEO publicaba un supuesto comunicado en el que expresaba "lo preocupante" que fue haberse hecho público "un momento privado" sin su "consentimiento".

Asimismo, en la misma publicación, hecha por un usuario que nada tiene que ver con el implicado, parecía culparse de lo ocurrido al cantante inglés.

"Como una vez cantó un amigo: Lights will guide you home, and ignite your bones, and I will try to fix you", finalizaba el mensaje, de la manera más irónica con una canción de la propia banda.

Asimismo, también se había viralizado que tanto Byron como Cabot estaban casados, sin embargo, según los registros ella se divorció en 2022. Lo que sí parece ser cierto es que la mujer del propio CEO se ha quitado su apellido de su perfil de Facebook, algo que ha seguido alimentando este culebrón en redes.