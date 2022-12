Cientos de personas se han concentrado este domingo ante la Consejería de Hacienda madrileña para apoyar las reivindicaciones de los médicos de familia y pediatras de atención primaria en huelga y reclamar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso que negocie y cumpla los compromisos ya adquiridos.

"Si quieren médicos arrodillados, no lo van a conseguir", ha manifestado a los periodistas Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, sindicato convocante de este paro indefinido que comenzó el 21 de noviembre.

A su juicio, las declaraciones y actitudes "autoritarias" y "electoralistas" ante su protesta están siendo "un revulsivo" para que los médicos quieran continuar la huelga. En un ambiente festivo y con música de mariachis, los concentrados han reclamado una atención primaria de calidad, con mayores plantillas, más medios y mas tiempo para atender a los pacientes.

Hernández, cirujana general y de aparato digestivo, ha recordado que desde que comenzó la huelga solo ha habido cinco reuniones, incluida la que sirvió para fijar los servicios mínimos, y ha recalcado que el consejero de Sanidad no ha acudido a ninguna.

A su juicio, el comité de huelga no puede fiarse de la firma de la directora general de Recursos Humanos, ya que también firmó los acuerdos alcanzados en 2020 que luego no se cumplieron porque, alegó, Hacienda no dio su luz verde.

Los huelguistas critican que ni el consejero ni la presidenta madrileña "se hayan dignado" a escucharles y denuncian las condiciones del encierro que protagonizaron en la sede de la Consejería para forzar las negociaciones y que decidieron suspender el viernes por la "indignidad" del trato que recibieron, durmiendo en el suelo y sin poder recibir comida del exterior.

Hernández ha reconocido que es una huelga "difícil", tanto para los médicos, que están perdiendo mucho dinero, como para los pacientes, que no están recibiendo la atención que deberían, pero ha dejado claro que ponerle fin está en manos del Gobierno madrileño.

"¿Por qué no quieren hacer una mínima inversión en personal de atención primaria? La llevan gestionando deficitariamente desde hace mas de una década. ¿Cuál es su plan?", ha preguntado.

El próximo miércoles volverán a manifestarse y la dirigente de Amyts ha invitado a todos los profesionales sanitarios y a todos los ciudadanos a acudir a la marcha porque, ha advertido, "la atención primaria está en riesgo".

Casi 5.000 médicos de los 430 centros de salud de la Comunidad de Madrid están convocados a la huelga para reivindicar un mínimo de diez minutos por paciente, una limitación de las agendas y una mejora de las condiciones laborales de los profesionales para evitar su fuga a otras regiones o países.