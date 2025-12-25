"Nos hemos vuelto locos": el arzobispo de Tarragona condena las protestas que impidieron que una parroquia acogiera a migrantes en Badalona

Decenas de personas durante una convocatoria del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, con vecinos para abordar la crisis del desalojo del B9

¿Qué ha dicho? "Cuando una determinada parroquia ofrece unas estancias, que haya manifestantes que se nieguen a dejar entrar a la gente, ¿esta es manera de hacer las cosas en este país? ¿Nos hemos vuelto locos?", se ha preguntado el arzobispo de Tarragona.

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha criticado la protesta que impidió a un grupo de migrantes acceder a una parroquia en Badalona para refugiarse. Planellas cuestiona la actitud de los manifestantes y alerta sobre la importancia de los derechos humanos. Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, también en Cataluña, han emitido un comunicado en el que recuerdan que Dios se manifiesta en lo cotidiano, como en la acogida de personas migrantes. Tras el desalojo del instituto B9, muchos migrantes quedaron sin hogar, y algunas instituciones han ofrecido protección.

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha criticado este jueves la protesta para impedir el acceso de un grupo de personas migrantes a una parroquia de Badalona (Barcelona) para darles refugio. "Nos hemos vuelto locos", se ha preguntado.

En declaraciones a 3CatInfo, Joan Planellas ha hecho alusión al incidente ocurrido el pasado domingo, cuando una protesta vecinal a las puertas de la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona (Barcelona) impidió que una quincena de migrantes desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona tuvieran cobijo en ese lugar.

"Cuando una determinada parroquia ofrece unas estancias, que haya manifestantes que se nieguen a dejar entrar a la gente, ¿esta es manera de hacer las cosas en este país? ¿Nos hemos vuelto locos?", se ha preguntado Planellas. El arzobispo de Tarragona ha lanzado una alerta: "Si obviamos esta conciencia social, obviamos lo más preciado de este continente de los últimos doscientos años, que han sido los derechos humanos".

Desde otra institución de la Iglesia católica, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, presentes en Cataluña, también han querido propagar este día de Navidad un mensaje crítico con algunas de las cosas ocurridas en Badalona.

En un comunicado, esta orden religiosa recuerda a los cristianos que en un día como el 24 de diciembre "Dios no se hará presente en lo extraordinario, sino en lo ordinario". Señalan que emigrar, tener un techo, ser acogido, ser diferente, "se ha convertido en un grito de Dios en medio de lo cotidiano. Para quienes estén buscando signos deslumbrantes, grandes movilizaciones, destellos fulgurantes de la presencia de un Dios que viene, tenemos que decirles que no busquen más: Dios ya ha nacido, seguramente bajo el puente de la carretera de Badalona, o en sus tiendas de campaña".

Ante la polarización, las Hijas de San Vicente de Paúl invitan a no tener miedo y aseguran que serán "corresponsables de la acogida de dos personas de este colectivo de personas migrantes", que ya habían estado en su programa de protección internacional.

El pasado día 17, los Mossos d'Esquadra desalojaron el antiguo instituto B9, por orden judicial y a petición del Ayuntamiento de Badalona, encabezado por el popular, Xavier García Albiol. Entre 400 y 500 personas sin hogar, en su mayoría migrantes, se habían ido refugiando en este inmueble desde hacía unos dos años, lo que había ocasionado problemas de convivencia y quejas del vecindario.

Aunque la mayoría de los migrantes o bien han abandonado la zona o han sido reubicados en otras instituciones y lugares, todavía restan una cincuentena personas que pasan estos días de Navidad bajo el puente de la autopista de la C-31 de Badalona. Muchos de los que restan han preferido seguir en Badalona para estar juntos o porque no quieren alejarse de esta localidad, ya sea porque tienen algún trabajo o por otros motivos.

