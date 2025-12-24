Cáritas alerta del clima de odio que generan algunos políticos contra los migrantes tras el desalojo de Badalona: "No son delincuentes"

La portavoz de Cáritas Diocesana de Barcelona lamenta que "se está vinculando a las personas que vienen de África con delincuentes, se les deshumaniza, y nos va a llevar a una situación muy difícil si no le ponemos freno".

El pasado 17 de diciembre, 400 personas fueron desalojadas del Instituto B9 de Badalona sin alternativa habitacional. Desde entonces, los afectados viven en la calle y ha crecido la tensión entre quienes piden que se dé una solución a los desalojados y quienes han aprovechado la oportunidad para esparcir su odio hacia los migrantes, vinculándolo con la inseguridad y la criminalidad.

Ante esta situación, Mercé Darnell, portavoz de Cáritas Diocesana de Barcelona, denuncia que, con el pretexto de lo ocurrido en Badalona, desde algunos sectores políticos "se está dando una imagen muy equivocada de que son delincuentes y eso genera un clima de odio".

"Se está vinculando a las personas que vienen de África con delincuentes, se les deshumaniza, y nos va a llevar a una situación muy difícil si no le ponemos freno", añade la representante de la ONG al respecto.

No obstante, Darnell reivindica el buen hacer de los trabajadores sociales que están tratando de ayudar a los afectados por el desalojo pese al abandono del Ayuntamiento dirigido por Xavier García Albiol.

"Badalona no dispone de albergue ni de comedor social, pero los trabajadores sociales están haciendo todo lo que pueden para ayudar a las personas que viven en esta ciudad", concluye Mercé Darnell.

