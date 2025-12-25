Dos muertos por arma blanca en Nochebuena en Madrid: un joven de 17 años en Vallecas y un hombre de 63 en Chamberí

Emergencias Madrid trabaja en uno de los sucesos graves de esta Nochebuena

Durante la Nochebuena en Madrid, dos hombres fallecieron tras ser agredidos con arma blanca. Un joven de 17 años murió en Puente de Vallecas debido a una herida en el hemitórax izquierdo, mientras que un hombre de 63 años perdió la vida en Chamberí tras sufrir varias heridas. Además, un accidente de tráfico en la M31 dejó a un conductor de 31 años gravemente herido. En total, Samur-PC realizó 373 intervenciones, incluyendo 19 intoxicaciones etílicas y 20 agresiones. La Policía Municipal gestionó 2.070 incidencias, con 43 inspecciones a locales y 276 quejas por ruido en domicilios.

Dos hombres han fallecido esta Nochebuena en Madrid tras ser agredidos con arma blanca, un joven de 17 años en el barrio de Puente de Vallecas, y el otro de 63 años, en el de Chamberí.

Según ha informado este jueves el SUMA112, la primera víctima, en la calle Lagartera, en Puente de Vallecas, estaba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de una agresión con arma blanca en el hemitórax izquierdo.

El segundo fallecimiento por agresión con arma blanca, en la calle Alonso Cano, en Chamberí, se ha producido a las 5:40 de la mañana y se trataba de un hombre de 63 años con varias heridas, en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron los equipos del Samur-PC, que tras 40 minutos de maniobras avanzadas, solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Además, sobre las 19 horas, se produjo un accidente de tráfico en la M31 en la que un conductor de 31 años quedó atrapado. Una ambulancia del SUMMA112 comenzó la atención hasta la llegada de los equipos de Samur-PC. Bomberos del ayuntamiento de Madrid rescató a la víctima del interior del vehículo. Tuvo que ser intubada y trasladada politraumatizada con preaviso al 12 de octubre.

Los ocupantes del segundo vehículo sufrieron lesiones leves. Uno no requirió traslado y otro fue trasladado por Samur al Gregorio Marañón con contusiones. La Guardia Civil está investigando lo ocurrido.

Por lo demás, según indican fuentes a laSexta, los datos han sido muy similares a un día normal. Samur-PC ha realizado 373 intervenciones: 19 intoxicaciones etílicas, 20 agresiones y 13 accidentes tráfico. Por su parte, los bomberos han realizado 83 intervenciones: 10 contenedores ardiendo, 16 rescates en ascensor y 8 fuegos en vivienda.

La Policía Municipal de Madrid ha gestionado en total 2.070 incidencias, en las que se han realizado 43 inspecciones a locales con 30 infracciones varias. Además, se han recibido 276 quejas por ruido en domicilios y 28 en locales. Y ha habido 196 actuaciones por consumo de alcohol en la vía pública.

