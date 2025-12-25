Ahora

Problemas en Chamartín

Detenidos varios trenes de larga distancia y alta velocidad en Charmartín durante una hora por una incidencia en la estación

Los detalles La incidencia ha quedado reparada a las 11:10 horas y se ha reestablecido la circulación con normalidad, según ha trasladado Adif en un mensaje en su cuenta de X.

Un tren de Renfe en la estación de Chamartín-Clara Campoamor, a 2 de enero de 2025, en Madrid (España)Un tren de Renfe en la estación de Chamartín-Clara Campoamor, a 2 de enero de 2025, en Madrid (España)Europa Press
Varios trenes de larga distancia y alta velocidad han estado detenidos en Chamartín durante aproximadamente una hora debido a una incidencia que ha afectado a la propia estación de ferrocarriles, según ha informado Adif en la mañana de este jueves 25 de diciembre.

"Debido a una incidencia que afecta a la estación de Madrid Chamartín (Ancho Estándar), trenes de larga distancia AV están detenidos", ha comunicado la entidad responsable de la circulación ferroviaria en España.

Se desconoce el alcance de una incidencia que, según ha confirmado Adif a las 11:10 horas, ha quedado resuelta: "Queda reparada la avería y se restablece la circulación con normalidad. Los trenes recuperan gradualmente su frecuencia de paso".

El organismo ha trasladado en un primer momento que los trenes de larga distancia y alta velocidad registraban un retraso medio estimado de 25 minutos.

Asimismo, un tren con origen Valencia y en dirección León se ha detenido en las proximidades de la estación madrileña de Chamartín.

