Un dispositivo policial impide que los desalojados del B9 okupen un colegio en Badalona

El contexto Desde el pasado 17 de diciembre, cuando fueron evacuados del instituto, han intentado ocupar este colegio y un albergue municipal ante la falta de soluciones habitacionales.

El 17 de diciembre, personas desalojadas del Instituto B9 de Badalona intentaron ocupar el colegio Ventura, pero fueron impedidas por los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana. La tensión en Badalona ha aumentado, con manifestaciones a favor y en contra de una solución habitacional para los desalojados. Aunque algunos migrantes fueron realojados tras una mediación, muchos siguen viviendo en condiciones precarias. El alcalde Xavier García Albiol ha reafirmado su lucha contra la okupación, mientras la Generalitat pide reabrir el albergue Can Bofí Vell. La Fiscalía exige al Ayuntamiento aclarar si se ha ofrecido atención adecuada a los desalojados. Asociaciones como Cáritas y Cruz Roja trabajan en su realojo.

Algunas de las personas que fueron desalojadas del Instituto B9 de Badalona (Barcelona) el pasado 17 de diciembre han tratado de ocupar el colegio Ventura, que se encuentra vacío. Sin embargo, un dispositivo formado por Mossos d'Esquadra y Guàrdia Urbana se lo han impedido, así como han evacuado a algunos sujetos que sí que habían logrado ingresar en el interior.

Durante las operaciones de desocupación, los agentes han bloqueado los accesos y han procedido al vaciado del recinto. Fuera, distintos grupos de vecinos han increpado a los okupas: "Fuera, fuera"; "Pasadlos por encima, hombre"; "No es necesaria la violencia, pero es que os lo buscáis", les han espetado.

Tensión creciente en la ciudad

En este sentido, la tensión en la ciudad barcelonesa está creciendo exponencialmente. De hecho, el pasado lunes se produjeron dos manifestaciones simultáneas y opuestas: una a favor de que se le dé una solución habitacional a los desalojados del B9 y otra en contra integrada por vecinos que no les quieren en su barrio.

Además, pocas horas antes los desocupados habían intentado entrar en el albergue municipal Can Bofí Vell, el cual cerró en 2024 y que tiene riesgo de derrumbe. Previamente, se había intentado alojar a cinco de estos migrantes en la parroquia de Mare de Déu de Montserrat de Badalona, pero otra protesta vecinal lo impidió.

No obstante, fuentes de la Generalitat de Catalunya le han confirmado a laSexta que tras una mediación que se alargó durante toda la noche del lunes y parte del martes y en la que han participado las entidades sociales de Badalona, el Govern y la Sindicatura de Greuges, las personas que ocupaban el albergue han sido realojadas en otros equipamientos.

Sin embargo, la realidad de la mayoría de estos migrantes es que desde el pasado 17 de diciembre viven dispersos por la ciudad y pasan las noches al raso entre palés y otros se han desplazado hasta un puente debajo de la carretera. A propósito, las mismas fuentes han informado de que se ha puesto en marcha un dispositivo en el que participan los Servicios Sociales municipales, el gobierno autonómico y las entidades sociales de Badalona para buscarles una alternativa a las personas que residían allí.

Respuesta del Ayuntamiento y de las asociaciones

El alcalde de la localidad, Xavier García Albiol, ya ha remarcado que "la lucha del Ayuntamiento de Badalona contra la okupación no va a parar" a cualquier precio, así como se ha reunido con sus conciudadanos para asegurarles que esto va a ser así.

Por su parte, desde la Generalitat de Catalunya le han instado a reabrir precisamente el albergue Can Bofi Vell para aliviar la tensión. Igualmente, el president Salvador Illa ha destacado este martes que lo más importante es "resolver la situación". Tal es el ambiente de crispación que hasta Carles Puigdemont ha reaccionado a lo sucedido desde Bruselas y ha criticado la "actitud incendiaria" de García Albiol y la "dimisión de liderazgo" de Illa.

Además, otros vecinos y asociaciones como Cáritas y Cruz Roja han organizado recogidas de ropa seca y comida, así como el realojo de más de 100 de estos migrantes sin hogar. Según ha podido saber laSexta, Cruz Roja está intentando ubicarlos en distintos albergues, hoteles y hostales de Badalona y alrededores, pero no se ha informado de la ubicación exacta para evitar episodios de tensión como los vividos durante el lunes.

Cabe destacar que estos incidentes se están produciendo en plena estación de lluvias y con episodios de temperaturas bajo cero.

La Fiscalía pide saber si el Ayuntamiento atiende a los desalojados del B9

La Fiscalía ha pedido a un juzgado que inste al Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), liderado por el popular Xavier García-Albiol, a aclarar de forma urgente si ha ofrecido la "atención adecuada" y una alternativa habitacional a los inmigrantes desalojados hace una semana del antiguo instituto B9.

Decenas de inmigrantes subsaharianos que siguen sin alternativa habitacional tras el desalojo de este edificio siguen dispersados en distintas localizaciones, mientras el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, los ayuntamientos y las entidades sociales trabajan para buscar soluciones.

Según ha adelantado 3Cat y han confirmado a EFE fuentes judiciales, la Fiscalía ha pedido al juzgado que autorizó el desalojo que requiera de forma "urgente" al Ayuntamiento de Badalona que detalle si está dando cumplimiento al mandato judicial relativo a que los servicios municipales presten la "atención adecuada" a los sintecho desalojados, así como las previsiones de "procurar en breve" un recurso habitacional a las personas que desde entonces permanecen en la calle.

\*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.