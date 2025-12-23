La escueta respuesta de Almeida ante los más de 30 asentamientos de personas sin hogar en Madrid

El contexto De Carabanchel a las Cuatro Torres, en Madrid ya hay más de 30 acampadas de personas sin hogar, y el perfil de los que viven en estos asentamientos ha cambiado, cada vez son más las personas migrantes o que se han quedado sin trabajo y menos las que tienen enfermedades y grandes adicciones.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido -muy a su modo- cuando laSexta le ha preguntado por la situación de las personas sin hogar en un momento en el que en la capital ya hay más de 30 acampadas de sintecho. Esta ha sido la respuesta de Martínez -Almeida.

"Cualquier sin hogar, cualquier persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad que quiera tener un techo para poder dormir en el Ayuntamiento se lo vamos a dar y no vamos a cejar en el empeño de que nadie pase la noche al aire libre en esta ciudad", ha dicho este martes.

Ante esta situación, el Ayuntamiento se ha visto obligado a ampliar de 40 a 60 el personal de los equipos de calle que atiende a estas personas.

Uno de ellos se encuentra en el parque de Madrid Río, donde adentrándose un poco en sus jardines se pueden encontrar muchas tiendas de campaña. En ellas vive gente como Nasardín quien lleva seis meses allí y que ha explicado que "antes vivía en un piso" con su familia, pero tras una discusión se marchó. Asimismo, ha indicado que cuando les desalojen de allí buscarán y se irán "a otro sitio".

