Protección Civil envía una alerta al Alt y Baix Empordà por fuerte oleaje y pide a la población que extreme las precauciones

Varias personas se protegen de la lluvia en el centro de Barcelona

Los detalles El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lanzado también una advertencia a la población a la que insta a seguir los consejos de Protección Civil ante el aviso de temporal que afecta, especialmente, al norte de Cataluña.

Protección Civil ha emitido una alerta para los teléfonos móviles de las localidades del Alt y Baix Empordà, en Girona, debido a la previsión de fuerte oleaje en las próximas horas. Las autoridades piden extremar precauciones, evitar espigones y paseos marítimos, y respetar cierres en el litoral. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha instado a seguir las recomendaciones de Protección Civil. Meteocat prevé lluvias de hasta 100 mm en 24 horas y fuertes vientos, lo que ha llevado al Servicio Catalán de Tráfico a imponer restricciones en varias carreteras, incluyendo el uso obligatorio de cadenas en varias rutas debido a la nieve.

Protección Civil ha enviado una alerta a los teléfonos móviles de las poblaciones del Alt y el Baix Empordà (Girona) a causa de la previsión de fuerte oleaje de las próximas horas. Las autoridades alertan de la previsión de fuertes olas este jueves y viernes, por lo que piden a la población que extreme las precauciones, que respeten los cierres de puntos del litoral y que se alejen de espigones y de paseos marítimos.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lanzado también una advertencia a la población a la que insta a seguir los consejos de Protección Civil ante el aviso de temporal que afecta, especialmente, al norte de Cataluña.

La alerta la recibirán los teléfonos móviles de Portbou, Colera, Llançà, Port Selva, Cadaques, Roses, Castello Empuries, St Pere Pescador, l'Escala, Torroella Montgri, Pals, Begur, Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Calonge i St Antoni, Castell platja d'Aro, Santa Cristina Aro y Sant Feliu Guixols.

En cuanto a las previsiones de lluvia, el Meteocat prevé acumulaciones de lluvia de 100 mm en 24 horas y un grado de peligro de cuatro sobre seis en el noreste de Cataluña. Además del fuerte oleaje, la nieve y el viento causan problemas en algunas carreteras catalanas.

Así, el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha anunciado restricciones para vehículos de tercera categoría -agrícolas, camiones y remolques- y la obligatoriedad del uso de cadenas en la N-260 Xerallo-Pont de Suert, N-260 Ribera d’Urgellet-Soriguera, N-230 Vilaller-Vielha e Mijaran.

Es necesario usar cadenas en: C-28 Port Bonaigua, N-141 Bossòst, C-142b pla de Beret, C-462 y C-563 Josa i Tuixén, C-28 Port Bonaigua, L-500 i L-501 Vall de Boí, LV-5004 Espot, LV-4036 Llers de Cerdanya, LP-4033a y LP-4033b Bellver de Cardenya, LV-5224 Sort, L-503 la Torre de Cabdella, LV-4241 Lladurs-Guixers, LV-5055 Vielha-Vilamós, LV-5052 Vielha e Mijaran, L-911 Isona i Conca Dellà, LV-5131 Sort-Soriguera, LV-5134 Valls d’Aguilar, LV-4037 Prullans, LV-5223, LV-5223 y LV-5225 Sort. En la provincia de Barcelona, está cortada por nieve y viento la BV-4024 en Coll de Pal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.