El adolescente de 15 años que el martes de la semana pasada asesinó a tiros a sus padres y a su hermano de 10 años realizó fotografías de los cuerpos de las víctimas, según ha podido saber laSexta.

Las imágenes estaban en el teléfono móvil del padre, que fue acribillado a tiros horas después de la muerte de las otras dos víctimas, cuando llegaba a casa ese mismo día.

Según ha podido saber laSexta, el menor relató ante los agentes al regresar del colegio, su madre lo abroncó por su actitud: "Me dijo que era un vago, que ya estaba bien y que me iba a quitar la consola. Subí a mi habitación, me puse a pensar y cogí la escopeta".

El arma que utilizó es una escopeta de cartuchos del calibre 12 que el padre de la familia tenía por su afición a la caza menor. A pesar de que se encontraba en un armero en la planta superior de la casa, la llave estaba al alcance de toda la familia.

"Disparé dos veces a mi madre cuando estaba en la cocina. Un tiro por la espalda y luego la rematé. Mi hermano intentó escapar, pero salí detrás de él y lo cacé antes. Esperé a mi padre cuatro o cinco horas y le disparé al llegar", confesó el adolescente.

Una versión que corroboran las heridas halladas en los cuerpos de las víctimas: la madre presenta dos impactos, el hermano, uno y el padre, tres. Tras cometer el triple crimen, el menor explicó a los agentes que decidió esconder los cuerpos. "Me quedé sin saber qué hacer y decidí llevar los cuerpos al cobertizo", aseguró ante los investigadores.

El parricida permaneció en la casa tres días junto a los cadáveres haciendo vida normal y hablando con sus amigos. No fue hasta el viernes por la tarde cuando el adolescente confesó los hechos después de que una vecina y una hermana de su madre acudieran a la vivienda por falta de noticias de la familia. Fueron ellas quienes dieron aviso a las autoridades.

El parricida ya se encuentra internado en un centro de menores en régimen cerrado tras el dictamen del juzgado de menores de Alicante. Ni la tía del menor ni ningún otro miembro de la familia ha declarado por petición del juez y la Fiscalía da por cerrada la investigación del triple crimen.