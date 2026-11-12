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crisis ambiental

Una niebla tóxica asfixia Nueva Delhi tras más de una semana de aire "muy malo"

Mientras tanto... Las autoridades tratan de combatir la contaminación con cañones antiniebla y lluvia artificial.

Imagen de archivo de una jornada de alta contaminación en Nueva Delhi, en India. Imagen de archivo de una jornada de alta contaminación en Nueva Delhi, en India.Agencia EFE

Nueva Delhi sigue sumida en una densa nube tóxica y acumula ya más de una semana ininterrumpida con una calidad del aire "muy mala", una crisis ambiental que asfixia a la capital india desde el pasado 2 de noviembre. Según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB, por sus siglas en inglés), el índice oficial de calidad del aire se situaba en 325 puntos en su última actualización de la mañana de este miércoles, anclado en la categoría de "muy mala".

La plataforma india AQI.in catalogó este jueves el aire en la ciudad como "peligroso" (Hazardous), alertando de niveles de contaminación peligrosamente altos que suponen "riesgos para la salud potencialmente mortales con una exposición prolongada", por lo que recomendó a la población permanecer en interiores. Esta misma plataforma registró el pasado lunes un índice de 666 puntos, el más alto para un 9 de noviembre en los cinco años que compara su serie histórica. AQI.in utiliza una metodología basada en la escala estadounidense, distinta de la oficial india, por lo que ambas cifras no son directamente comparables.

Cañones antiniebla y lluvia artificial para combatir la contaminación

Para intentar paliar la situación, las autoridades mantienen el despliegue de más de 200 cañones antiniebla, dispositivos instalados sobre camiones que pulverizan pequeñas gotas de agua para atrapar el polvo suspendido en el aire y favorecer que se deposite en el suelo. La capital mantiene además activo el tercer nivel de su plan de emergencia ambiental (GRAP III), que restringe determinadas obras de construcción y la circulación de los vehículos más contaminantes.

Las autoridades también han recurrido a la lluvia artificial como otra de las medidas para tratar de despejar el cielo de la capital. El Gobierno de Delhi ha impulsado pruebas de siembra de nubes, una técnica que consiste en dispersar sustancias como el yoduro de plata para favorecer la condensación y provocar precipitaciones. El objetivo es que la lluvia ayude a arrastrar las partículas contaminantes en suspensión y mejore temporalmente la calidad del aire.

Ahora bien, el investigador del Instituto Indio de Tecnología de Delhi (IIT Delhi) Vikram Singh explicó que la solución a largo plazo pasa por identificar las principales fuentes de contaminación y reducir sus emisiones en origen, en lugar de intentar limpiar el aire una vez contaminado. En esta misma línea de atajar el problema de raíz, el Tribunal Supremo indio ha exigido a Delhi y a los estados vecinos de Haryana, Uttar Pradesh y Rajastán que detallen las medidas adoptadas para reducir las emisiones del tráfico, dando a las administraciones un plazo de dos semanas para presentar sus planes de acción.

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