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Crisis migratoria

Cientos de ceutíes se manifiestan al grito de "un caballa nunca se rinde" cerca de la frontera con Marruecos

Los detalles La marcha vecinal ha estado encabezada por una pancarta con la bandera de España donde podía leerse 'SOS Ceuta invadida' y que ha precedido a una nueva concentración motera por la ciudad.

Imagen de la manifestación en Ceuta Imagen de la manifestación en CeutaAgencia EFE
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Más de un millar de personas, convocadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos, se han movilizado este domingo en Ceuta en el entorno de la frontera del Tarajal para volver a denunciar la situación que padece la ciudad autónoma desde la entrada masiva de migrantes de manera irregular.

'Un caballa nunca se rinde' ha sido uno de los lemas más repetidos en una marcha vecinal que ha estado encabezada por una pancarta con la bandera de España donde podía leerse 'SOS Ceuta invadida', y que ha precedido a una nueva concentración motera por la ciudad.

Entre numerosas banderas de España, Ceuta y Europa, los manifestantes han marchado alrededor de dos kilómetros del litoral ceutí hasta llegar hasta la frontera del Tarajal, donde se han concentrado durante varios minutos custodiados por la Policía.

Allí han coreado consignas en contra especialmente de la gestión por parte del Gobierno central y del Reino de Marruecos, y han defendido el carácter español de la ciudad autónoma.

Por otro lado también se ha celebrado una sonora y numerosa marcha de motos, que ha tenido salida en el céntrico paseo Alcalde Sánchez Prados con llegada también en la frontera, ha incluido con motivo de su 106 aniversario un homenaje a la Legión, fuerza militar estrechamente vinculada a la ciudad autónoma.

Las concentraciones de este domingo se suman al acto celebrado por el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta este sábado frente a la sede de la Delegación del Gobierno, en la plaza de Los Reyes, donde además se mantiene una acampada vecinal reivindicativa para visibilizar lo que se vive en playas como la del Trampolín.

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