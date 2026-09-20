Cientos de ceutíes se manifiestan al grito de "un caballa nunca se rinde" cerca de la frontera con Marruecos

Los detalles La marcha vecinal ha estado encabezada por una pancarta con la bandera de España donde podía leerse 'SOS Ceuta invadida' y que ha precedido a una nueva concentración motera por la ciudad.

Más de mil personas se movilizaron en Ceuta, convocadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos, para denunciar la situación de la ciudad tras la entrada masiva de migrantes irregulares. La marcha, bajo el lema "Un caballa nunca se rinde", estuvo encabezada por una pancarta con la bandera de España que decía "SOS Ceuta invadida". Los manifestantes recorrieron dos kilómetros hasta la frontera del Tarajal, coreando consignas contra la gestión del Gobierno central y Marruecos, defendiendo el carácter español de Ceuta. También se realizó una marcha motera que homenajeó a la Legión en su 106 aniversario. Estas movilizaciones se suman a otras acciones realizadas para visibilizar la situación en la ciudad.

Más de un millar de personas, convocadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos, se han movilizado este domingo en Ceuta en el entorno de la frontera del Tarajal para volver a denunciar la situación que padece la ciudad autónoma desde la entrada masiva de migrantes de manera irregular.

'Un caballa nunca se rinde' ha sido uno de los lemas más repetidos en una marcha vecinal que ha estado encabezada por una pancarta con la bandera de España donde podía leerse 'SOS Ceuta invadida', y que ha precedido a una nueva concentración motera por la ciudad.

Entre numerosas banderas de España, Ceuta y Europa, los manifestantes han marchado alrededor de dos kilómetros del litoral ceutí hasta llegar hasta la frontera del Tarajal, donde se han concentrado durante varios minutos custodiados por la Policía.

Allí han coreado consignas en contra especialmente de la gestión por parte del Gobierno central y del Reino de Marruecos, y han defendido el carácter español de la ciudad autónoma.

Por otro lado también se ha celebrado una sonora y numerosa marcha de motos, que ha tenido salida en el céntrico paseo Alcalde Sánchez Prados con llegada también en la frontera, ha incluido con motivo de su 106 aniversario un homenaje a la Legión, fuerza militar estrechamente vinculada a la ciudad autónoma.

Las concentraciones de este domingo se suman al acto celebrado por el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta este sábado frente a la sede de la Delegación del Gobierno, en la plaza de Los Reyes, donde además se mantiene una acampada vecinal reivindicativa para visibilizar lo que se vive en playas como la del Trampolín.

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