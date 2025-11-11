Un accidente entre tres camiones corta en ambos sentidos la AP-7 en L’Aldea (Tarragona)

Accidente entre tres camiones corta en ambos sentidos la AP-7 en L’Aldea (Tarragona)

Los detalles El accidente ha producido un incendio posterior de uno de los camiones y, por ello, los Bomberos de la Generalitat han movilizado trece dotaciones. Según el Servicio Catalán de Tráfico, la resolución "será larga".

La autopista AP-7 está cortada en ambos sentidos a la altura de L’Aldea (Tarragona) por un accidente en el que se han visto implicados tres camiones de gran tonelaje, según informa el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

De este modo, se realizan desvíos obligatorios por la salida 308 a L'Ampolla en sentido sur y por la salida 322 a L'Aldea en sentido norte hacia la N-340.

El accidente, cuyo aviso se ha producido a las 5:25 horas, ha causado el incendio posterior de uno de los camiones y los Bomberos de la Generalitat desplazaron 12 dotaciones al lugar: "Estamos recogiendo mangueras para permitir la entrada de maquinaria pesada que limpie la calzada", explican en sus redes sociales.

Igualmente, y según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, la resolución del accidente, que está provocando grandes retenciones en la zona, "será larga".

