El desgarrador testimonio de un pasajero del crucero afectado por el hantavirus: "No somos solo una historia; lo único que queremos es sentirnos seguros"

Los detalles Un pasajero británico de la embarcación se ha grabado un vídeo donde ha señalado que lo más difícil para ellos ahora mismo es "la incertidumbre".

El crucero MV Hondius, que zarpó de Argentina el 1 de abril, se encuentra frente a la costa de Cabo Verde debido a un posible brote de hantavirus, con siete casos confirmados por la OMS. A bordo, 147 personas enfrentan incertidumbre sobre su destino. La OMS ha anunciado que el crucero se dirigirá a las Islas Canarias, donde las autoridades españolas realizarán una investigación epidemiológica y desinfección del barco. Los pasajeros, rechazados por Cabo Verde, esperan en aguas internacionales tras recibir la visita de expertos de salud. Jake, un bloguero británico a bordo, expresa su deseo de seguridad y claridad.

El MV Hondius, el crucero que partió de Argentina el pasado 1 de abril y se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde por un posible brote de hantavirus en el que la OMS ha asegurado que ya hay siete afectados, todavía mantiene a sus 147 personas se a bordo del buque bajo la incertidumbre de qué sucederá con ellos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que se planea que el crucero se dirija a las Islas Canarias, donde será acogido. "Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado, llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo", ha declarado la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove.

No obstante, los pasajeros siguen viviendo con la incertidumbre de qué pasará con ellos. Este lunes recibieron el rechazo de las autoridades de Cabo Verde para atracar en su país y están esperando en aguas internacionales frente a su costa, mientras que este martes han recibido la visita de expertos de salud.

Mientras tanto, desde allí han comenzado a llegar los primeros testimonios de los pasajeros. Uno de ellos es de Jake, un conocido bloguero británico que se ha grabado un vídeo desde el interior de la embarcación relatando que quieren "sentirse seguros".

"Estoy a bordo del MV Hondius y lo que está pasando en este momento es muy real para todos. No somos solo una historia, hay mucha incertidumbre y eso es lo más difícil. Lo único que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa", ha aseverado.

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