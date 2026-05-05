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El que calla, acosa

La ciberviolencia, un problema presente en el día a día: "Los jóvenes o son víctimas, o son agresores, o son espectadores"

¿Por qué es importante? El 57% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años afirma haber sufrido algún tipo de agresión digital durante el último año, una cifra que se eleva hasta el 69% entre los adolescentes de 15 a 19 años.

Una persona con un móvil donde se ven logos de varias redes sociales.
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La ciberviolencia está muy presente en el día a día de los jóvenes. Para concienciar y luchar contra ella, son varias las campañas que se han lanzado. En concreto, se sitúa a los jóvenes en tres planos, aunque a todos dentro.

"O son víctimas, o son agresores, o son espectadores", explica Beatriz Pestaña, directora de comunicación de Fad Juventud.

El 57% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años afirma haber sufrido algún tipo de agresión digital durante el último año, una cifra que se eleva hasta el 69% entre los adolescentes de 15 a 19 años, según el estudio 'Código 505. Un estudio sobre las ciberviolencias entre la juventud española', elaborado por la fundación Fad Juventud a partir de una encuesta online a 1.500 jóvenes entre los 15 y 29 años residentes en España.

El informe, presentado en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid en el marco del encuentro 'Ciberviolencia: realidad, retos y respuestas', revela además que el 51% de los jóvenes asegura haber presenciado situaciones de violencia digital dirigidas a personas de su entorno cercano y que un 26% reconoce haber ejercido alguna conducta agresiva en internet o redes sociales en ese mismo periodo.

"Mis padres no se enteran de nada. Se creen que porque me siguen en redes saben lo que hago", dice una joven en una de estas campañas de concienciación lanzadas. Por su parte, 200 estudiantes confirman que todos conocen el problema, y los datos reflejan que muchos la ejercen como agresores.

"Es uno de cada cuatro de la población de estudiantes", destaca Pedro Fernández de Castro, investigador del Centro Reina Sofía de Fad Juventud.

La violencia digital más temida por los jóvenes es la difusión de imágenes suyas manipuladas, pero lo más repetido es el stalking, aunque a eso no se le da tanta importancia. "Cualquier foto, poner mi cara y cambiarla. Eso preocupa bastante", reconoce una joven.

A ellos les explican que la figura del espectador debe pasar de pasiva a clave. "Saber pedir ayuda es un mérito, es una virtud", asegura Aina Calvo, Secretaria de Estado de Seguridad. "En su mano está el poder ayudar a la víctima", recalca Ana Llorente, agente de la Policía Nacional.

Un mensaje con el que dejan claro que no hacer nada es ponerse del lado del acosador.

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