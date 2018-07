El músico Mikel Izal, en el punto de mira: ¿es acoso sexual lo que hace en redes sociales?

Mikel Izal se ha convertido en Trending Topic en España, y no precisamente por alguna novedad musical relacionada con su grupo. El cantante español ha sido señalado por varias mujeres que le acusan de acoso sexual, y sus denuncias no han tardado en correr como la pólvora en Internet.

"Mikel Izal es un cerdo. Semanas antes de tocar en mi ciudad se dedicó a prepararse la gran noche que iba aquí, contacta con tías de la ciudad y dice barbaridades sin conocerlas de nada. Al menos sé de 2 que le mandaron a la mierda por asqueroso, y una de ellas es hoy mi novia. Leí esas conversaciones, y se de una tercera que se lió tras el concierto con él y la trató como a una mierda porque no quiso irse a tener sexo", relata un usario sobre el líder del grupo Izal.

Otra usuaria ha decidido colgar directamente una conversación que mantuvo a través de Instagram con Mikel Izal. En la misma, ella le comentaba: "Estoy escuchando una canción tuya right now". La respuesta del músico fue: "Tócate", seguido de una breve disculpa: "Soy un cachondo... perdona".

Sin embargo, y al contrario que en otros escándalos, como el del fotógrafo 'Longshoots', los testimonios de las chicas que afirman haberse sentido acosadas por Mikel Izal han generado un intenso debate en redes sociales sobre la conducta y las palabras del músico. Esto es, si bien una gran mayoría ha tachado de "inapropiado" el comportamiento de Mikel Izal con las mujeres que le acusan, no son pocos los que creen que lo que ha hecho el músico no se puede tachar de "acoso".

"Si las "pruebas" contra Mikel Izal como acosador son las que he leído hasta ahora es que no tenéis ni idea de lo que es algo tan grave como el acoso; si queremos acabar con el acoso no se puede banalizar; si lo que queremos es un minuto de telebasura, entonces ahí ya me callo", afirma un usuario de Twitter que no cree que se trate de un caso de acoso.

Sin embargo, otras internautas de la red sí que apuntan a varios puntos clave en la forma de hablar y de comportarse del cantante para señalar que sí es un escándalo sexual: "Los que decís que lo de Mikel Izal es sólo ligar, decirle a completas desconocidas "te quiero meter la polla hasta la garganta" por redes sociales, ligar, no es".