Los graves efectos del humo en nuestra salud: "Los bronquios se cierran más, hay más mucosidad y puede haber crisis"

Mientras el fuego lo destroza todo en España, un enemigo silencioso se respira en el ambiente: el humo. Con las llamas arrasando España, esta masa de aire hace que respirar sea casi imposible.

Los incendios han aumentado la contaminación por partículas tóxicas que pueden llegar a miles de kilómetros de distancia. De hecho, los niveles de dióxido de carbono en el ambiente se han disparado en esta última semana, algo que supone un riesgo sobre todo para aquellos con problemas respiratorios.

La neumóloga del Hospital Vall d'Hebron Eva Polmerino explica que los bronquios se cierran más con este humo, generándose más mucosidad y pueden derivar incluso en una crisis. Un problema en movimiento que ha puesto rumbo hacia el sur, haciéndose visible ya desde ciudades como Sevilla o Huelva.

Los expertos avisan: inhalar este aire tóxico tiene consecuencias. María Joao Forjaz, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, afirma que se da un aumento de partos prematuros, de ingresos hospitalarios y de problemas de salud mental que afectan a muchas personas. Porque el humo no solo asusta: puede ser letal por causas respiratorias y cardiovascular.