Un hombre de 35 años ha sido acusado de violar a una mujer en un tren de Filadelfia ante la presencia de otros viajeros, que ni siquiera llamaron a las autoridades para tratar de frenar el suceso. Los hechos ocurrieron sobre las 22:00 horas del pasado miércoles 13 de octubre.

Según explicó la portavoz de la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania (SEPTA), el hombre comenzó a tocar a la mujer, que trató de evitarlo. Sin embargo, poco después le arrancó la ropa y la violó durante 8 minutos.

Además, las autoridades informaron que el joven, que fue detenido poco después, carecía de domicilio y no estaba armado. Según recoge el diario 'The New York Times', el duperintendente del Departamento de Policía de Upper Darby Township, ha recriminado que nadie intentara impedirlo: "Cualquiera que estuviera en ese tren tiene que mirarse en el espejo y preguntarse por qué no intervinieron o por qué no hicieron algo".

Finalmente, fue un empleado de la empresa de transportes el que avisó a la Policía tras subirse al vagón y observar lo sucedido. Tras ello, se pudo detener al agresor.

Las cámaras de seguridad evidenciaron que los pasajeros podrían haber intervenido, por lo que podrían ser acusados de encubrimiento. Actualmente, el agresor se encuentra detenido en una cárcel del condado de Delaware y se le acusa de violación y agresión sexual.