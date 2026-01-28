Una mujer resulta herida por la caída de un árbol en Altea: la AEMET mantiene activada la alerta naranja por vientos huracanados en Alicante

Los detalles La mujer ha sido trasladada al hospital para hacerle pruebas, pero no se teme por su vida.

En Altea, Alicante, una mujer resultó herida por la caída de un árbol debido a los fuertes vientos tras el paso de las borrascas Joseph y Kristin. La trabajadora del servicio de limpieza del colegio Les Rotes fue trasladada al hospital, aunque no se teme por su vida. La AEMET mantiene alerta naranja en Alicante y Valencia por vientos huracanados. Los Bomberos han reportado más de 60 incidencias, principalmente por caída de árboles y desprendimientos. En Castellón, el Consorcio de Bomberos ha movilizado recursos ante nevadas, mientras que en Valencia se ha desplegado un dispositivo de vialidad invernal.

Una mujer ha resultado herida en Altea (Alicante) por la caída de un árbol debido a los fuertes vientos que azotan la provincia tras el paso de la borrasca Joseph y la llegada de Kristin. Tanto en Alicante como en el interior de la provincia de Valencia, la AEMET mantiene activada la alerta naranja por los vientos huracanados.

La mujer es una trabajadora del servicio de limpieza municipal del colegio Les Rotes y, según el diario 'Información' ha sido trasladada al hospital a hacerle pruebas. No obstante, citando a fuentes municipales, indica que no se teme por su vida. Junto a ella había otras tres mujeres que presentan rasguños.

Los Bomberos de diversos cuerpos de la Comunitat Valenciana han informado a lo largo de la jornada de más de 60 incidencias, principalmente por caída de árboles y cascotes y desprendimientos de fachadas, a causa del temporal que afecta al territorio.

La mayoría de los avisos se están registrando en la provincia de Alicante, donde el Consorcio Provincial de Bomberos tiene abiertas 52 incidencias relacionadas con fuertes vientos. Todas las comarcas se han visto afectadas, pero especialmente las localidades de Dénia, Elda y Petrer.

El tipo de intervenciones, sobre todo, son por caídas de árboles, ramas, y cascotes por desprendimientos de fachadas y techos.

Por su parte, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha atendido diez servicios, la mayoría de ellos por árboles caídos, así como toldos y cables. Entre otras localidades, han actuado en Vilamarxant, Terrateig, Venta del Moro, Los Isidros, Requena, Cofrentes, Xàtiva, Senyera, Cullera, Ontinyent

En Castellón, ante el temporal por nevadas, el Consorcio ha movilizado cuatro dotaciones de bomberos, así como un equipo UML y dos coordinadores. También se han movilizado seis unidades de Bomberos Forestales, dependientes de la Generalitat.

Por su parte, la Dirección General de Infraestructuras Terrestres de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha desplegado el dispositivo de vialidad invernal en el interior de la provincia de Valencia, ante las últimas nevadas registradas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.