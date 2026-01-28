Rubén del Campo, portavoz de AEMET: "Una vez que pase Kristin, llegará aire húmedo y templado procedente del Atlántico"

Los detalles En Al Rojo Vivo, el portavoz de AEMET advierte de que la borrasca Kristin es "pequeña pero muy potente". La nieve irá remitiendo y la cota subirá, también en Madrid, aunque se mantiene la vigilancia por nevadas en el norte y por el viento.

El paso de la borrasca Kristin ha complicado este miércoles las condiciones meteorológicas en buena parte de la Península y Baleares, con una intensificación significativa del viento, lluvias intensas y nevadas en varias zonas, además de fuertes rachas que pueden alcanzar valores muy elevados.

En Al Rojo Vivo, el portavoz de AEMET, Ruben del Campo ha detallado que "la borrasca Kristin es pequeña, pero muy potente". Según ha explicado, la nieve irá remitiendo progresivamente y la cota de nieve tenderá a subir, también en la Comunidad de Madrid, aunque se mantiene la vigilancia por las nevadas en el norte y por el viento.

El portavoz ha advertido de rachas huracanadas en las próximas horas, especialmente en el sur de la Península y en el este, por lo que ha pedido "mucha precaución, porque es un fenómeno que puede generar una adversidad importante".

En cuanto a las temperaturas, ha señalado que el frío continuará, aunque sin valores extremos: "Una vez que pase Kristin y se retire el aire frío, llegará aire húmedo y templado procedente del Atlántico". Esto provocará un ascenso térmico, lluvias generalizadas y nevadas restringidas a zonas de montaña, donde también quedarán acotadas las heladas.

No obstante, advierte de que las precipitaciones seguirán siendo intensas y de que el viento soplará con fuerza durante la jornada del jueves.

