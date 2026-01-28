Alerta roja por viento huracanado en Almería y Cáceres con rachas de hasta 130 kilómetros por hora

Los detalles Como consecuencia del fuerte viento, una mujer ha resultado herida en las últimas horas por la caída de un árbol en la zona del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Virgen del Rocío de Sevilla.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso rojo por rachas huracanadas de al menos 130 km/h en Almería y Cáceres debido a la borrasca Kristin. Todas las comunidades, excepto el tercio norte peninsular y Canarias, están bajo avisos por viento, mala mar, nieve o lluvia. En Sevilla, una mujer resultó herida por la caída de un árbol. En Málaga, los parques permanecerán cerrados ante el aviso naranja por viento. Galicia registra rachas de viento de hasta 112.6 km/h y lluvias intensas. La situación meteorológica ha provocado diversas medidas de precaución en varias regiones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo -peligro extraordinario- por rachas huracanadas de al menos 130 km/h en zonas de Almería y Cáceres debido a la borrasca Kristin, la sexta de gran impacto en este mes de enero en España, tras Goretti, Harry, Ingrid, Chandra y Joseph.

La predicción de la Aemet indica que el aviso de Cáceres estará activo hasta las 10.00 horas y afecta a la meseta, Villuercas y Montánchez, y el de Almería se refiere al valle del Almanzora y Los Vélez, y perdurará hasta las 21.00 horas.

Todas las comunidades y ciudades autónomas están este miércoles con avisos por viento, mala mar, nieve o lluvia debido al azote de Kristin. Solamente se libran de los avisos la mayor parte del interior del tercio norte peninsular y las zonas terrestres de Canarias. El resto se encuentra bajo algún tipo de advertencia por tiempo adverso.

Hay aviso naranja -peligro importante- por rachas de 90 a 110 km/h, según las zonas, afecta a áreas de Albacete, Alicante, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Cádiz, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Jaén, Málaga, Murcia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Toledo, Valladolid, Zamora y las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera.

Meteorología ha activado el aviso naranja por lluvias persistentes en Cádiz y Málaga; nevadas intensas en León, Palencia y Zamora, y oleaje en A Coruña y Pontevedra (olas de seis a ocho metros), Lugo (cinco a siete), Cádiz y Huelva (cinco a seis), Baleares y Murcia (cuatro a seis), Málaga (tres a cuatro) y Valencia (dos a tres).

En zonas del Mediterráneo pueden producirse daños en paseos marítimos y litorales. El resto de los avisos son de nivel amarillo -peligro bajo-, sobre todo por rachas de 70 a 90 km/h en el resto de la mitad sur peninsular, el litoral de Cataluña, la mitad sur de Aragón, la Comunidad de Madrid y el norte de Castilla-La Mancha.

Canarias tampoco se escapa de los avisos, de nivel amarillo en todo el archipiélago por olas de cuatro a cinco metros salvo en La Gomera y la mitad sur de Tenerife y de Gran Canaria.

Herida una mujer en Sevilla tras la caída de un árbol en el Hospital Virgen del Rocío

Una mujer ha resultado herida en las últimas horas por la caída de un árbol en la zona del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Virgen del Rocío de Sevilla, como consecuencia de la borrasca.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en un comunicado tras una reunión con el Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 en Sevilla, constituido como centro de coordinación operativa, que ha permitido constatar que la madrugada ha transcurrido sin incidencias de gravedad en la comunidad.

Durante la jornada de este miércoles, se han registrado en la capital andaluza la caída de varios árboles provocando cortes de tráfico en vías como la calle San Jacinto, la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, la avenida de La Palmera y la calle Marques de Pickman.

El Ayuntamiento de la ciudad ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1 debido al aviso naranja por fuertes rachas de viento activado por la Aemet hasta las 15,00 horas de este miércoles.

Los parques vallados y perimetrados de Málaga permanecerán cerrados

Los parques de la ciudad de Málaga que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, permanecerán cerrados en la mañana de este miércoles ante el aviso naranja de la Aemet por viento.

En concreto, esta clausura temporal afecta a los parques del distrito centro del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez 'Pipi; y en el distrito de Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

Por su parte, también afecta al Parque del Norte en Bailén Miraflores; San Rafael y Picasso en el distrito de Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; y Parque Lineal en Campanillas. También los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos.

Desde el Consistorio en redes sociales han incidido en que se recomienda no transitar por su entorno y extremar la precaución, ya que la Aemet ha activado el aviso naranja por fuertes vientos desde las 06.00 hasta las 14.59 horas de este miércoles con la previsión de que se puedan alcanzar rachas de viento de hasta 90 Kilómetros/hora.

Galicia registra rachas de más de 112 km/h

Galicia registra este miércoles rachas de viento de 112.6 kilómetros por hora en una jornada marcada por la alerta amarilla por vientos fuertes en las Rías Baixas, Costa da Morte y Coruña Noroeste.

Según la página de MeteoGalicia, este valor extremo se registró a las 09.00 horas de esta jornada en Punta Candieira, en el municipio coruñés de Cedeira.

Por su parte, Burela (Lugo) registró rachas de viento que superaron los 93 kilómetros por hora y en Penedo do Galo, en Viveiro, alcanzaron los 88 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, la mayor acumulación se registró en A Trabe, en Vilardevós, con 36,7 litros por metro cuadrado en 24 horas y en Calvos de Randín con 36,4 litros por metro cuadrado.

Durante esta jornada Galicia seguirá bajo la influencia de las bajas presiones centradas al oeste de Irlanda. Por la mañana, los cielos serán nublados y con lluvias y, por la tarde, con el paso del frente las lluvias serán generalizadas y localmente fuertes en la mitad oeste.

