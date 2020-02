Lola, la madre de la mujer que robó los 40 Satisfyer en Redován, Alicante, reveló en una entrevista la dramática situación que había detrás de esa noticia viral: su hija se encuentra en una complicada situación y es que padece un tipo de esquizofrenia y, desde hace un par de años, está metida en las drogas.

Ella insistió en que el suceso no era un "tema de risa": "Está enferma desde los 17 años. Tiene esquizofrenia paranoide por la que está cobrando una paga de 365 euros no contributiva". Lola pedía encarecidamente la ayuda de la Administración para poder inhabilitarla ya que le roba con frecuencia para comprar droga y se prostituye.

En una entrevista en 'Espejo Público' ha explicado que la situación es insostenible ya que la noche del pasado martes la agredió brutalmente: "Quería droga y venia un poco alterada, me tiró un bote de cristal, si me llega a dar me mata, mira como me puso la cara y el cuerpo que no lo puedo enseñar".

Lola asegura que estos sucesos son la tónica habitual en la casa: "Anoche no me pegó porque estaban aquí mis amigas, pero sino también me la lía. No descanso ni de día ni de noche".

Además, explica que por fin ha conseguido el internamiento de su hija, pero se le ha sumado una nueva traba: "Me encuentro con otra pared, que no hay centros. Lo único que pido es que si a mí me hubiese pasado algo, si me hubiese dado un mal golpe y estuviese bajo tierra, entonces sí que habría un centro, entonces sí. Quiero el centro ahora, en vida".

La mujer explica que su hija le pide dinero para droga continuamente y le roba cualquier objeto de valor: "Si no le doy se va a robar, y si no, se prostituye". A pesar de la agresión, que le ha dejado heridas visibles a en la cara explica que no piensa "denunciar" a su hija: "Quiero ayudarla. Yo quiero que vaya a un centro no quiero que vaya a la cárcel. Ella está bien de la esquizofrenia, lo que no está bien es de la droga".

Lola no pierde la esperanza y espera con ansia la llegada de una plaza en un centro especializado para poder internar a su hija.