Un hombre denuncia el robo de su silla motorizada: "No pensaba que había personas que podían robar a alguien minusválido"

Robert Kedziora sufrió el robo de su silla motorizada, esencial para su movilidad tras una operación de corazón que le causó daños graves en la médula. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre de unos 25 años se llevaba la silla, valorada en 4.000 euros. La familia de Robert cree que el robo fue premeditado, ya que el ladrón iba preparado con gorra y pasamontañas. Tras la denuncia y la difusión del caso en medios, una persona donó una silla motorizada a Robert, devolviéndole la movilidad y la esperanza. Robert ahora confía más en la humanidad mientras espera que las imágenes ayuden a detener al ladrón.

Robert Kedziora volvía a casa después de hacer la compra. Y, al dejar su silla motorizada en el portal para colocarla, un hombre de unos 25 años entraba rápidamente para robarla como muestran las cámaras de seguridad.

"Me ha dolido mucho. No pensaba que había personas que podían robar a una persona minusválida", lamenta Robert.

De hecho, desde su familia creen que no ha sido ninguna casualidad: "Se ve que va directamente a por la silla. Estaba preparado con su gorra y pasamontañas".

La silla incluía un motor que le costó 4.000 euros y que, desde hace tres años, es imprescindible en su vida: "La podía guardar en cualquier sitio, era ligera...".

Una operación de corazón le causó graves daños en la médula. Tras tres operaciones en cinco días, las complicaciones causaron daños tan graves que desde entonces esa silla era su única forma de movilidad y autonomía: "No me funcionan los músculos desde cintura para abajo. Noto todo, pero no puedo mover".

Tras interponer una denuncia por el robo y gracias a la difusión de su historia en distintos medios de comunicación, otra persona decidió donar a Robert una silla motorizada que tenia de su madre.

"Ahora creo más en la humanidad que antes", afirma. Una silla que le ha devuelto no solo la movilidad, sino también la esperanza a la espera de que las imágenes sirvan para identificar y detener al ladrón.

