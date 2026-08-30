Dos ataques de orcas a barcos en menos de 24 horas en aguas gallegas: en el último dañaron el timón de un velero con dos tripulantes

Los detalles Salvamento Marítimo ha recibido una llamada a las 13:00 horas alertando de que había una embarcación que había sido atacada en la proximidades de la zona norte de la Ría de Vigo.

Un velero con dos tripulantes fue atacado por orcas en el norte de la ría de Vigo, dañando su timón. Este es el segundo incidente en 24 horas en aguas gallegas. Salvamento Marítimo recibió el aviso a las 13:00 horas y movilizó al 'Salvamar Mirach' para asistir al velero, escoltándolo hasta el puerto de Baiona, donde llegaron a las 16:30 horas. No hubo vías de agua y el motor funcionaba, permitiendo navegar lentamente. Simultáneamente, otro ataque de orcas ocurrió durante la regata Trofeo Ignacio Montenegro en la ría de Pontevedra, cerca de O Grove, sin causar daños personales.

Un grupo de orcas ha atacado un velero que navegaba con dos tripulantes en el norte de la ría de Vigo, rompiendo el timón de la embarcación. Se trata del segundo ataque que se produce en las últimas 24 horas en aguas gallegas.

Según ha informado Salvamento Marítimo, han recibido una llamada a las 13:00 horas en la que se les alertaba de que un velero había sido atacado por orcas en las proximidades de la zona norte de la Ría de Vigo y que su timón se había visto dañado.

En ese momento, los controladores del centro han movilizado al barco de rescate 'Salvamar Mirach' y han contactado con la embarcación 'Savana', que se encontraba al costado del velero y ha confirmado la avería del mismo.

Tras aconsejarles tomar precauciones por la actividad de los animales, el barco les ha indicado que había científicos a bordo estudiando el comportamiento de las orcas y que disponían de timones metálicos, más resistentes a las interacciones.

Por su parte, el velero en apuros les ha indicado que tras revisar el barco, no han encontrado ninguna vía de agua y que el motor funcionaba, por lo que podían navegar despacio de regreso a puerto.

Finalmente, se han desplazado navegando a seis nudos hasta el puerto deportivo de Baiona escoltados en todo momento por la 'Salvamar Mirach' de forma preventiva, con hora de llegada a las 16:30 horas de la tarde.

Además, un grupo de orcas causó daños a un velero que participaba este sábado en la regata Trofeo Ignacio Montenegro, celebrada en aguas de la ría de Pontevedra, cerca del municipio de O Grove.

Así lo han confirmado a EFE desde el Club Náutico San Vicente do Mar de O Grove, donde indican que el suceso se produjo en la tarde del sábado, aproximadamente en el momento de la entrega de premios de la competición, cuando los barcos regresaban a puerto.

El incidente se produjo en las proximidades de la torre baliza de Picamillo, en la entrada de la ría, y no cabe lamentar ningún tipo de daños personales como consecuencia del mismo.