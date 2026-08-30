Hallan el cadáver de un joven migrante que intentó entrar a nado en Ceuta

Los detalles Fue un buque militar el que alertó de la presencia de un cuerpo en el agua en las inmediaciones de Punta Almina, en la bahía norte de la ciudad.

La Guardia Civil ha encontrado el cadáver de un joven migrante subsahariano en el mar, quien presuntamente intentó nadar hasta Ceuta y murió ahogado. El hallazgo ocurrió la noche del sábado, cuando un buque militar alertó sobre un cuerpo en el agua cerca de Punta Almina, en la bahía norte de la ciudad. La unidad de GEAS de la Guardia Civil recuperó el cuerpo, que vestía un traje de neopreno y llevaba poco tiempo fallecido. Se cree que el migrante intentó nadar desde Marruecos o se lanzó desde una embarcación. El cuerpo fue trasladado para la autopsia, sumándose a más de 100 migrantes fallecidos intentando llegar a Ceuta.

La Guardia Civil ha localizado en el mar el cadáver de un joven migrante subsahariano que presuntamente intentó entrar a nado a Ceuta y falleció ahogado.

Según ha informado un portavoz del instituto armado a EFE, el hallazgo se produjo a última hora de la noche de este sábado, cuando un buque militar alertó sobre la presencia de un cuerpo en el agua en las inmediaciones de Punta Almina, en la bahía norte de la ciudad.

En ese momento, la unidad de los GEAS de la Guardia Civil acudió a la zona y recogió del mar el cuerpo de un migrante subsahariano que únicamente llevaba puesto un traje de neopreno y que llevaba poco tiempo sin vida.

La zona tan alejada indica que el migrante presuntamente intentó entrar a nado desde Marruecos o bien se lanzó al mar desde alguna embarcación, pero no pudo alcanzar la costa.

El cuerpo ha sido trasladado a la base del Servicio Marítimo para la realización de la autopsia. Ya son más de 100 los migrantes que han fallecido en el mar intentando entrar a Ceuta.

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